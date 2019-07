Ce spune Viorica Dăncilă despre restructurarea guvernului din această toamnă

Lucian Alecu

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că, dacă în această toamnă va avea loc o restructurare a Guvernului, numărul de ministere se va stabili în urma unei analize bazate pe anumite criterii.



Întrebată, într-o conferinţă de presă susţinută la Vaslui, ce miniştri mai urmează să fie remaniaţi şi câte ministere vor fi restructurate în toamnă, Viorica Dăncilă a răspuns: "Nu aş vrea să spun o cifră, eu cred că atunci când vorbim de restructurare trebuie ca aceasta să aibă la bază câteva criterii, să vedem ce ministere unim, de ce le unim, de ce facem această restructurare, pentru că eu cred că orice acţiune trebuie foarte bine argumentată. Dacă vin şi spun, aşa cum am văzut din partea Opoziţiei, un număr de 16, 17, dar fără a motiva acest lucru, cred că este o abordare neserioasă. Vom face o analiză, iar, dacă într-adevăr vom face restructurarea, această restructurare, numărul de ministere, o să reiasă în urma acestei analize".



Şefa Executivului a precizat că varianta restructurării va fi discutată în coaliţia de guvernare, înainte de a ajunge la votul Parlamentului.



"Vom avea şedinţă de coaliţie, deci nu am spus că voi face sigur restructurarea, că ne gândim la restructurare în toamnă, bineînţeles că aceasta trebuie discutată cu partenerii noştri de coaliţie, cu ALDE. Deci, de aceea nu am lansat nici număr de ministere, nici ce miniştri, este normal ca în coaliţie să existe dialog, să existe discuţii şi hotărâm împreună", a mai declarat Dăncilă. AGERPRES