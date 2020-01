CEx-ul PSD își va schimba denumirea

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, ieri, că în cadrul Congresului PSD de la sfârșitul lunii viitoare, se va schimba denumirea Comitetului Executiv și va fi reformat întregul for. ”Modificările de la statut, nu numai modificarea denumirii Comitetului Executiv, dar și reformarea acestui for este esențială. Trebuie să schimbăm modul de funcționare și componența. Președinții de Consilii Județene trebuie să facă parte din noul for. Nu mai merge să facem schimbări pe ici, pe colo, dar de fapt să nu schimbăm nimic esențial.”, a spus Marcel Ciolacu.