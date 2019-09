CExN al PSD se reuneşte în şedinţă. Pe ordinea de zi, situaţia Guvernului şi preşedinţia Senatului

Social-democraţii se reunesc, luni, în şedinţa Comitetului Executiv Naţional pentru a discuta despre situaţia Guvernului, după ce preşedintele Klaus Iohannis a refuzat să numească miniştrii interimari, dar şi despre preşedinţia Senatului.



Şedinţa CExN al PSD are loc de la ora 18,00, la sediul central al partidului din bulevardul Kiseleff.



Principalul subiect de discuţie va fi situaţia Guvernului, a cărui activitate este parţial blocată, după ce Klaus Iohannis a refuzat să numească miniştrii interimari propuşi de premier, după ieşirea ALDE de la guvernare.



Potrivit unor surse social-democrate, un alt subiect de discuţie va fi şefia Senatului, pentru care PSD a anunţat că îl susţine pe senatorul ALDE Teodor Meleşcanu.



Joia trecută, preşedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, a declarat că forurile de conducere ale partidului vor decide dacă prim-ministrul Viorica Dăncilă va supune votului în Parlament o restructurare a Guvernului.



"Aici este decizia partidului, dar cred că trebuie să analizăm foarte atent, aşa, ca la carte, şi cum aşteaptă românii, ambele variante: ce înseamnă o remaniere, ce înseamnă o restructurare a Guvernului, pentru că lumea aşteaptă o echipă guvernamentală foarte activă, în principal. A rămas puţin timp până la finalul mandatului nostru, ca Guvern, dar eu spun că se pot face foarte multe lucruri într-un singur an. Dar e nevoie de o echipă activă, energică, determinată şi completă, mai ales", a precizat Teodorovici.



Tot joi, preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că respinge categoric propunerile pentru miniştrii interimari. "Criza în care ne aflăm este generată de PSD prin comportamentul iresponsabil faţă de guvernarea României. Această criză, de care sunt vinovaţi PSD şi toţi aliaţii lor din aceşti ani, tinde să se acutizeze şi să aibă consecinţe din ce în ce mai grave, care vor fi resimţite de toţi cetăţenii. Conflictele din coaliţia de guvernare, disperarea PSD de a rămâne la putere, luptele interne şi târguielile pe funcţii nu au nicio legătură cu agenda reală a românilor. Eu nu girez sub nicio formă un astfel de joc politic meschin şi, ca atare, resping categoric propunerile înaintate pentru miniştrii interimari", a declarat şeful statului.



După ce miniştrii ALDE, cu excepţia Ramonei Mănescu, şi-au dat demisia din Guvern, premierul Viorica Dăncilă a propus interimari pentru posturile rămase vacante: pentru Ministerul Energiei - pe Nicolae Bădălău, pentru Ministerul Mediului - pe Ioan Deneş, iar la Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul - pe Radu Oprea.

