CExN al PSD se reuneşte miercuri. Pe ordinea de zi: strategia parlamentară, congresul partidului şi raportul lui Vulpescu

Lucian Alecu

Comitetul Executiv Naţional al PSD se reuneşte miercuri în şedinţă, pe ordinea de zi aflându-se mai multe subiecte, printre care strategia parlamentarilor partidului la votul din plen pe învestirea Guvernului Orban 2, organizarea Congresului social-democraţilor şi analiza raportului făcut de preşedintele interimar al Consiliului Naţional al PSD, Ionuţ Vulpescu.



Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, anunţa săptămâna trecută că pe 19 februarie urmează să fie luată o decizie cu privire la data Congresului.



"Am picat cu toţii de acord ca pe 19 februarie să stabilim data Congresului. Consider, în continuare, că nu este o prioritate Congresul, prioritatea este strategia partidului şi organizarea pentru alegeri, să fim pregătiţi pentru orice variante de alegeri", a precizat Ciolacu.



În şedinţa CExN de miercuri ar putea fi analizat şi raportul întocmit de preşedintele interimar al Consiliului Naţional al PSD, Ionuţ Vulpescu.



Acest raport a fost făcut public de Vulpescu pe 13 februarie, înainte de a fi discutat în interiorul partidului, iar acest lucru l-a nemulţumit pe Ciolacu.



În raport sunt identificate 40 de probleme "acumulate" de partid, pentru care s-ar fi pierdut şi alegerile din 2019.



"Pentru prima dată, după mult timp, avem în PSD o dezbatere transparentă, cu argumente, în care părerea fiecăruia dintre colegi este respectată. Am spus foarte clar că PSD are nevoie urgent de un proiect de reconstrucţie. La fel, am spus că, pentru a repara, trebuie să ştii exact ce s-a greşit. Apoi poţi veni cu soluţii. Domnul Vulpescu este preşedintele Consiliului Naţional al PSD şi este firesc să facă o analiză care conţine multe dintre lucrurile discutate deja în interiorul partidului. Sunt greşeli pe care ni le-am asumat şi pe care nu vrem să le mai repetăm. Acest raport va fi dezbătut cel mai probabil în următoarea şedinţă a forurilor de conducere ale PSD. Domnul Vulpescu mi-a prezentat acest document. Aş fi preferat să-l discutăm mai întâi în interiorul partidului şi apoi să-l facă public, dar a fost alegerea sa", afirma săptămâna trecută Ciolacu.



Raportul intitulat "PSD încotro? 2016-2019 - Analiza evoluţiei electorale a PSD" prezintă o serie de decizii politice şi factori care au dus la pierderea a "aproape 1,2 milioane de voturi în mai puţin de 3 ani". Printre cele 40 de "probleme acumulate" de PSD sunt menţionate erodarea identităţii politice social-democrate, distanţarea, până la izolare, a unor lideri ai partidului faţă de social-democraţia europeană şi de multe dintre politicile europene. AGERPRES