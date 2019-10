Cinci voturi vor decide dacă PSD rămâne la guvernare sau pleacă acasă

Christian Silva/Intact Images

Ultimele calcule înaintea votului de la moțiunea de cenzură de mâine arată că lupta este una mult mai strânsă decât încearcă liderul Opoziției, Ludovic Orban, să se înțeleagă. Astfel, la acest moment, în Parlamentul României există 464 de parlamentari, dintre care 136 senatori și 238 de deputați. Pentru ca moțiunea de cenzură să treacă, trebuie ca minimum 233 să voteze în favoarea ei. PNL susține că a strâns 237 de semnături, dar că se bazează pe aproximativ 244 de voturi. De unde această cifră?

La un calcul simplu, se observă că PNL are 95 de senatori și deputați, USR 40 de parlamentari, neafiliații promoțiune ar fi 21 de senatori și deputați, PMP are doar 12 deputați, minoritățile naționale promoțiune ar întruni 7 voturi, UDMR are 29 de parlamentari, iar partidul lui Victor Ponta are, în acest moment, 41 de deputați. În total, 245 de voturi care, teoretic, ar merge împotriva Guvernului. Însă, având în vedere că PNL a strâns doar 237 de semnături, din care vreo patru ar fi chiar de la PSD, înseamnă o diferență de 8 voturi.

De cealaltă parte, PSD deține 69 de senatori și 133 de deputați, fidelizându-și în acest moment și voturile a șapte parlamentari neafiliați, atât în Senat, cât și în Camera Deputaților – toți proveniți de la ALDE, precum și 10 parlamentari din Grupul Minorităților Naționale. Rezultă, așadar, un total de 219 parlamentari care nu vor vota moțiunea, cu 14 voturi mai puține decât cele necesare pentru rămânerea la guvernare.

Iar de aici începe jocul politic pe viață și pe moarte, care se va derula, mâine, în Plenul Parlamentului. Ieri, Viorica Dăncilă a reușit să întoarcă un vot, respectiv pe cel al deputatului Marius Sorin Ovidiu Bota, care semnase pentru moțiune. El s-a fotografiat ieri, în fața Palatului Victoria, împreună cu vicepreședintele PSD Sebastian Zetea. USR anunță că unul dintre parlamentarii săi, fără să-l nominalizeze, va absenta, deoarece are o problemă de sănătate pe care o tratează în străinătate. Dacă adunăm și cei opt senatori și deputați ai Opoziției care lipsesc de pe listele cu semnături, putem specula că, pe lângă cele 219 voturi proguvern, Viorica Dăncilă ar putea atrage și aceste voturi, rezultând 227 de parlamentari. Iar prin absența unui USR-ist, rezultă că, astăzi, PSD mai are nevoie de doar cinci voturi pentru a rămâne la Palatul Victoria. Cu șanse reale de a le obține, fie de la reprezentanții ALDE, fie de la cei ai Pro România.