Cine este Mirela Călugăreanu, noua şefă ANAF

Mirela Călugăreanu este noua șefă ANAF, după demiterea Mihaelei Triculescu.

Mirela Călugăreanu a mai fost preşedinte al ANAF în timpul mandatului premierului Tudose, când acesta l-a demis pe Bogdan-Nicolae Stan. Mirela Călugăreanu face parte din Consiliul de Administratie al CEC Bank, in calitate de membru, din 12.12.2017.

În perioada 2001-2017, a ocupat mai multe posturi de conducere in domeniul finantelor publice: director executiv si director executiv adjunct colectare - Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Municipiul Bucuresti, director general adjunct colectare - Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, sef adjunct - Administratia Finantelor Publice Sector 1, sef serviciu Inspectie fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice Municipiul Bucuresti. Anterior, a activat ca inspector de specialitate in Administratia Financiara Sector 1 si consilier fiscal in cadrul SC Finexpert SRL, scrie econimica.net.

