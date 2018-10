Cine mai amână deznodământul pentru Guvernul Dăncilă

Remanierea Guvernului este amânată din nou. De data aceasta nu mai este vorba de Ziua Armatei, Sf. Dumitru sau ziua lui Dragnea, ci de dosarul lui Lazăr. Cum este aşteptat un scandal cât munţii Carpaţi, PSD amână decizia înlocuirii unor miniştri pentru săptămâna viitoare.

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat ieri că a încheiat evaluarea miniştrilor, dar nu a fost luată o decizie privind data şedinţei Comitetului Executiv al PSD. "Nu vă pot da nume, evaluarea s-a făcut în funcţie de măsurile din programul de guvernare. Eu prezint evaluarea, dar trebuie să am un vot şi din punct de vedere politic, am să văd care este părerea şi susţinerea pe care o va avea fiecare din partea CEx. Eu nu pot să spun acum: vor pleca un număr de atâţia miniştri, vor rămâne atâţia. Va fi o decizie care se va lua combinat - evaluare în funcţie de program şi susţinere politică. Vom avea o discuţie pe fiecare minister în parte. Nu am stabilit încă data. În acelaşi timp cred că este necesar ca într-o săptămână să avem o decizie", a declarat Dăncilă.

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, a explicat ieri că este vorba despre amânare strategică, iar la mijloc nu ar fi “zvonurile false” privind tensiunile din coaliţie pe tema remanierii. “E doar o amânare de o săptămână, mai ales că suntem în mijlocul unui scandal incredibil de mare în ceea ce priveşte mapa profesională a Procurorului General şi dezvăluirile făcute de ministrul Justiţiei în momentul revocării. Ne-am gândit că nu trebuie să monopolizăm atenţia opiniei publice în aceste momente şi că putem amâna pentru o săptămâna şedinţa CEx în care vom analiza remanierea Guvernului”, a declarat Ştefănescu.

Informaţii neoficiale susţin că premierul Dăncilă s-ar opune remanierii vicepremierului Paul Stănescu, ministru al Dezvoltării, cu care s-a pozat sâmbătă la slujba oficiată de Patriarhul Daniel. Stănescu a intrat în vizorul lui Dragnea după ce a semnat alături de Gabriela Firea şi Adrian Ţuţuianu scrisoare prin care cereau demisia liderului PSD. Pe de altă parte, surse din partid, spun că nu ar fi vorba atât despre opoziţia lui Dăncilă, cât teama că prin remanierea lui Stănescu, care controlează mai mulţi deputaţi, majoritatea şi aşa şubrezită din Cameră, ar fi pulverizată. Acesta ar putea fi şi motivul pentru care, la bursa zvonurilor, Olguţa Vasilescu nu ar mai fi mutată de la Muncă la Dezvoltare, ci la Transporturi, în locul lui Lucian Şova. În continuare, soarta lui Tudorel Toader este incertă, chiar dacă Tăriceanu îl susţine, iar Dragnea îl vrea plecat. Toader a declarat ieri că nu a fost anunțat de premierul Viorica Dăncilă dacă va rămâne sau nu în Guvern. “Cariera mea nu s-a construit în funtea ministerului”, a mai spus el.

Ministrul Muncii, Olguţa Vasilescu, declara în timpul scandalului declanşat de puciştii din PSD că ea nu se vede votând împotriva lui Paul Stănescu, care îi este amic

Susţinerea de care se bucură din partea premierului Dăncilă, a unor deputaţi PSD şi prietenia cu Olguţa Vasilescu l-ar fi scos pe Paul Stănescu de pe lista remaniaţilor