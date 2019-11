Ciolacu, despre eșecul PSD la alegerile prezidențiale: E nevoie de un nou început

Lucian Alecu

Preşedintele PSD Buzău, Marcel Ciolacu, susţine că partidul are nevoie de ''un nou început'', după ''un rezultat dezastruos'' la turul al doilea al alegerilor prezidenţiale.



"Rezultatele ne arată (...) că în turul II al alegerilor prezidenţiale PSD a luat cel mai mic număr de voturi din istorie. Asta după ce şi în turul I am avut, la fel, un număr foarte mic de voturi. Să fim cinstiţi: este un rezultat dezastruos, care vine după un rezultat la fel de prost la europarlamentare. Şi atunci, şi acum, s-au făcut doar analize judeţene, nimic la nivel naţional. Acum cred că e timpul să vedem unde am greşit cu adevărat la nivel central, să judecăm raţional şi apoi să trecem la fapte. PSD are nevoie de un nou început. Avem alegeri locale în şase luni. Acolo nu mai avem voie să pierdem!", a scris Ciolacu, luni pe Facebook.



Liderul PSD Buzău le adresează felicitări tuturor românilor din ţară şi din străinătate care au votat, indiferent de opţiunile exprimate.



"Sper ca viitorul mandat al lui Klaus Iohannis să aducă mai multe realizări pentru România", a adăugat Ciolacu.



El îi felicită şi pe toţi colegii săi din organizaţii, primari, preşedinţi de Consilii judeţene, simpli membri sau simpatizanţi care au muncit "extrem de mult" în campania electorală.



"Mulţumiri speciale le adresez şi buzoienilor mei care mi-au fost alături întotdeauna", a mai scris Ciolacu.

AGERPRES