Ciolacu, despre raportul Curţii de Conturi şi AEP: Cine a făcut tâmpenii trebuie să răspundă

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, întrebat cu privire la raportul Curţii de Conturi şi Autorităţii Electorale Permanente, că "cine a făcut tâmpenii trebuie să răspundă".



"Am cerut şi eu parte din raport, să-mi explice. Nu am găsit cuvântul 'sifonat'. Am înţeles că raportul s-a închis. A existat o amendă. Cine a fost o să răspundă. (...) Cine a făcut tâmpenii trebuie să răspundă", a spus Ciolacu duminică, într-o conferinţă de presă la Timişoara.



Potrivit Europa Liberă, partidele au cheltuit ilegal sau fără să poată justifica o parte din banii publici pe care îi primesc subvenţie de la stat. Sursa citată precizează că raportul Curţii de Conturi şi Autorităţii Electorale Permanente arată că banii publici au fost folosiţi de partide fără respectarea în integralitate a prevederilor legale. AGERPRES