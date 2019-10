Ciolacu despre Raportul MCV: Ar trebui o discuţie mult mai sinceră şi serioasă cu UE şi Comisia Europeană

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a declarat joi că autorităţile române ar trebui să aibă "o discuţie mult mai sinceră şi mai serioasă cu UE şi Comisia Europeană" referitor la Mecanismul de Cooperare şi Verificare.



"L-am studiat şi eu (Raportul MCV - n.r.) şi ieri şi astăzi de dimineaţă. E discutabil. Nu e atributul meu în mod deosebit, am văzut că ministrul Justiţiei a intrat pe fond. Presupun că ar trebui o discuţie mult mai sinceră şi mai serioasă cu UE şi Comisia în privinţa MCV. Am văzut că nu sunt probleme la Camera Deputaţilor, dimpotrivă, s-au făcut anumiţi paşi, iar astăzi dimineaţă am decis ca reprezentantul nostru, al Camerei Deputaţilor, în discuţiile cu responsabilii pe MCV să fie dl deputat Halici Nicuşor", a spus Ciolacu, întrebat în legătură cu Raportul MCV.



El a adăugat, legat de faptul că imunitatea unor parlamentari nu a fost ridicată, că nu s-a încălcat nicio lege.



"Repet, nu am văzut discuţii în ceea ce priveşte Camera Deputaţilor. Nu s-a încălcat nicio lege", a susţinut Ciolacu.

AGERPRES