Ciolacu explică de ce nu a purtat mască: Am o suferinţă la nas. Am depistat-o cu ocazia leșinului

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, lămureşte dilema nepurtării măştii în Parlament, în timpul audierii premierului Ludovic Orban, și spune că are o deviaţie de sept, depistată la spital, cu ocazia leşinului din urmă cu o săptămână.

„Sub o formă de glumă, am vrut să transmit că cu adevărat am o suferinţă la nas, dar o să lămurim lucrurile. Am o deviaţie de sept depistată cu ocazia leşinului”, a răspuns Marcel Ciolacu, marţi, întrebat de ce nu a purtat mască în plen.

Premierul Ludovic Orban a afirmat, luni seară, că atât preşedintele Camerei Deputaţilor Marcel Ciolacu, cât şi liderul Pro România Victor Ponta nu respectă legea, deoarece nu au purtat măşti în interiorul Parlamentului.

Mediafax