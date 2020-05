Ciolacu, forțat de județe. Ori moțiunea de cenzură, ori retragerea de la șefia partidului

Întâlnire cu scântei a social-democraților, la finalul săptămânii trecute, la o pensiune de lângă Bârlad, Surse politice afirmă că liderul interimar al partidului, Marcel Ciolacu, a avut de înfruntat mai mulți conducători județeni care i-au sugerat să ia o decizie fermă cu privire la Guvernul Orban. Lui Ciolacu i s-a reproșat faptul că ezită depunerea unei moțiuni de cenzură și i s-a solicitat chiar retragerea candidaturii pentru președinția plină a PSD, la congresul ce urmează să aibă loc.

La ședința organizată în Moldova au participat nume grele ale PSD, printre care Paul Stănescu, Dumitru Buzatu sau Marian Oprișan, iar discuțiile au avut loc, spun sursele citate, până târziu în noapte. Asta, după ce, în ultimele săptămâni, în interiorul partidului au început să existe voci care contestă atitudinea non-combat a lui Marcel Ciolacu în raport cu Guvernul condus de Ludovic Orban. Principala nemulțumire pare a fi ezitarea liderului social-democrat de a se ralia unui demers anunțat de ALDE și Pro România cu privire la depunerea imediată a unei moțiuni de cenzură. În acest context, lui Ciolacu i s-a solicitat să organizeze un Comitet Executiv Național, unde să se decidă cu privire la acest subiect, în caz contrar să facă un pas în spate, respectiv să renunțe la a candida pentru șefia deplină a partidului, la congres.

În cadrul acestor discuții, au fost nominalizate chiar și două persoane care ar putea, în opinia celor prezenți, să-i ia locul lui Marcel Ciolacu, în fruntea PSD. Unul dintre numele vehiculate și acum este cel al fostului premier Sorin Grindeanu, care, în ultima perioadă, a avut mai multe ieșiri la adresa actualilor guvernanți. Un alt nume readus în discuția privid șefia partidului este cel al primarului general al Capitalei, Gabriela Firea.

Convulsii interne

În ultimele săptămâni, la nivelul Partidului Social Democrat au avut loc mai multe discuții tensionate în vederea depunerii moțiunii de cenzură, dar și pentru convocarea cât mai grabnică a unui congres pentru alegerea președintelui PSD. Asta, în condițiile în care, în perioada stării de urgență, conducerea social-democrată dădea ca sigură depunerea unei moțiuni de cenzură odată cu expirarea celui de-al doilea decret prezidențial. A fost vehiculată chiar și o posibilă dată pentru demararea unui astfel de proces, pentru începutul lunii iunie.

Ulterior, Marcel Ciolacu a exclus depunerea unei moțiuni de cenzură până la ridicarea stării de alertă, preferând depunerea unor moțiuni simple împotriva unor miniștri, moțiuni care însă juridic nu înseamnă nimic. Marcel Ciolacu a anunțat, în urmă cu două săptămâni, că PSD lucrează la un proiect politic și economic împreună cu alți parteneri politici, dar că doar după ce acest proiect este finalizat, se va putea discuta despre o moțiune de cenzură.

Firea exclude varianta de a-i lua locul lui Ciolacu

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a exclus, din nou, varianta unei candidaturi la președinția PSD și a anunțat, ieri, că susține echipa lui Marcel Ciolacu. „Nu este momentul pentru lupte politice. Eu susțin această echipă de conducere, îl susțin pe Marcel Ciolacu și pe Paul Stănescu în calitate de secretar general. Consider că sunt doi politicieni onești și consider că nu e momentul să se aprindă un nou conflict în echipa noastră pentru că doar am dat apă la moară adversarilor politici. Dacă se întâmplă noi lupte, noi vom intra iar în zodia în care contează în ce bisericuță ești, la ce restaurant mănânci, cum îți ascuți sabia”, a precizat Gabriela Firea.

