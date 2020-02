Ciolacu: Guvernul Orban a căzut. Este un pas foarte mare pentru democraţia României

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri că adoptarea moţiunii de cenzură este 'un pas foarte mare pentru democraţia României', mai ales pentru sănătatea românilor.



"Guvernul Orban a căzut. Părerea mea este că e un pas foarte mare pentru democraţia României, mai ales pentru sănătatea românilor. A fost o mobilizare cum nu s-a mai întâmplat până acum. Nu s-a mai întâmplat aşa ceva, să treacă o moţiune cu un asemenea scor. Mă bucur, înseamnă că s-au trezit foarte mulţi colegi. Nu am reuşit eu să îi mobilizez atât de mult cât a reuşit domnul Orban", a spus Ciolacu la Palatul Parlamentului, după votarea moţiunii de cenzură.



El a adăugat că în acest moment este o criză politică provocată de Ludovic Orban şi de PNL.



"Aşteptăm să fim chemaţi la Cotroceni de preşedinte. O să am o discuţie cu Victor Ponta cu privire la o propunere de premier, să avem o propunere comună. Nu noi avem problema de a crea o majoritate, nu noi am creat această criză. Astăzi am avut o singură discuţie cu domnul Ponta şi am căzut de acord să mergem cu o propunere comună în ce priveşte prim-ministrul", a afirmat Ciolacu.



Acesta a menţionat că nu va vota niciodată un alt Guvern Orban. AGERPRES