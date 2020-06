Ciolacu îi dă replica ambasadorului SUA, care a cerut Parlamentului să dea legi împotriva traficanților de carne vie

Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților susține că Parlamentul și-a făcut treaba, iar România are una dintre cele mai eficiente legislații în domeniul prevenirii și combaterii traficului de persoane

„Parlamentul României este singurul legislativ din Europa care are un grup special dedicat combaterii traficului de persoane. Atenția deosebită acordată acestui subiect extrem de important a făcut ca România să aibă una dintre cele mai eficiente legislații în domeniul prevenirii și combaterii acestui flagel, dar și în ceea ce privește protecția sau asistența acordată victimelor. Acest lucru a fost recunoscut la toate reuniunile și dezbaterile pe acest subiect. Parlamentul și-a făcut treaba! Este un fapt”, a scris pe Facebook Marcel Ciolacu.

El a apreciat că problemele apar în aplicarea eficientă a legislației.

„Într-adevăr, problemele apar în aplicarea eficientă a legislației. Deficiențele semnalate în spațiul public reprezintă probleme ale sistemului judiciar și de protecție socială. Nu am văzut la actualul guvern vreo urmă de interes legat de acest subiect. Mai mult, am constatat cu toții în acest an o explozie a violențelor și infracționalității, iar acest lucru demonstrează încă o dată că sunt total depășiți de situație. Parlamentul va rămâne la fel de receptiv la politicile în materia combaterii traficului de persoane. Guvernul trebuie să înțeleagă că interesul comun este să oferim o șansă tuturor celor care au căzut victime traficului de persoane. Și niciuna celor care fac trafic cu viețile altora”, a conchis președintele Camerei Deputaților.

Reacția lui Ciolacu a venit ca urmare a raportului Departamentului de Stat al SUA cu privire la traficul de persoane, care a fost prezentat, vineri dimineaţă, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, la eveniment participând ministrul de Interne, Marcel Vela, ambasadorul SUA în România, Adrian Zuckerman, procurorul general al României, Gabriela Scutea, ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu şi secretarul de stat din MAI Bogdan Despescu.

„Bandele de crimă organizată au traficat cu neruşinare oameni. Astăzi vă anunț că ne angajăm într-un nou program de toleranţă zero pentru traficul de persoane. Dacă eşti traficant de persoane te vom găsi şi te vom pune sub arest. Nu va exista refugiu destul de sigur pentru traficanţii de persoane. Nu în România, nu în Statele Unite, nu în Europa", a declarat Adrian Zuckerman, care a făcut un apel la conducerea Parlamentului să protejeze oamenii şi să lucreze cu Guvernul pentru a-i urmări pe infractori.