Ciolacu: Îi recomand în continuare premierului să-şi dea demisia dacă doreşte anticipate

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, liderul interimar al PSD, a respins, luni, ideea unei înţelegeri între PSD şi PNL pentru declanşarea alegerilor anticipate, arătând că îi recomandă premierului Ludovic Orban să-şi dea demisia dacă doreşte anticipate şi să nu se bazeze pe social-democraţi.



"Care ar fi baza înţelegerii? În primul rând, s-a venit în Parlament cu asumarea răspunderii pe două tururi. PSD împreună cu UDMR şi Forţa Naţională, în momentul acesta, susţin moţiunea. În cazul în care, Doamne fereşte!, nu trece această moţiune, noi mai avem o pârghie de a ataca la CCR. Presupun că niciun prim-ministru, indiferent cum îl cheamă, nici domnul Orban, nu poate să-i mai treacă prin cap să vii cu o ordonanţă atât timp cât eşti la CCR. Am ieşi totuşi, logic, din orice calendar de modificare a alegerilor cu privire la două tururi. Deci, ce înţelegere să fac? Înţelegerea ar fi fost în cazul în care nu s-ar fi venit cu această asumare în Parlament, atunci aş fi spus că: hai că suspicionăm o anumită înţelegere, dar cât timp totul se joacă în Parlament, la CCR, despre ce înţelegere vorbim? Eu îi recomand în continuare domnului prim-ministru să-şi dea demisia. Dacă doreşte anticipate, să-şi dea demisia, să nu se bazeze pe PSD", a afirmat Marcel Ciolacu, întrebat la Parlament despre existenţa unei înţelegeri între PNL şi PSD pentru declanşarea alegerilor anticipate.



Ciolacu a adăugat că în cazul în care va trece moţiunea de cenzură "nu se deschide nicio cale a anticipatelor".



"Urmează să mai cadă încă două guverne. PSD, la fel ca şi PNL, separat, fiecare, are o strategie. (...) Urmează să v-o anunţăm după ce o să treacă moţiunea", a subliniat Marcel Ciolacu, întrebat care este strategia PSD.



El a spus că Birourile permanente reunite au atributul de a stabili calendarul dezbaterii moţiunii de cenzură.



"Votul pe moţiune este atributul Biroului permanent reunit. Eu, în comparaţie cu domnul Orban, respect democraţia. Aşteptăm azi, la ora 16,00, atât la Cameră, cât şi la Senat, se vor alege noile Birouri permanente. Cele două Birouri permanente se vor reuni şi vor stabili un calendar. Noi am vrea cât mai repede. Colegii mei sunt toţi la serviciu. Cât mai repede ne-am dori să tranşăm acest aranjament, cum spuneţi dumneavoastră, cu alte cuvinte să-l trimitem pe Orban acasă. În cazul în care domnul Orban totuşi îşi va da demisia, o să ne bucurăm şi mai mult", a adăugat Ciolacu.



"Sunt sigur că acum avem voturile necesare să treacă moţiunea de cenzură", a mai spus Marcel Ciolacu.



El a menţionat că preferă ca alegerile să aibă loc la termen, dar nu exclude nici anticipate în cazul în care există o situaţie de criză.



"Eu nu am o problemă cu niciun fel de alegeri, nu prefer nimic, eu prefer ca democraţia să fie respectată şi în cazul în care există o criză politică, nu poate fi numit un guvern, să mergem la anticipate. Eu prefer ca alegerile să le vedem din patru în patru ani, cum este calendarul. Dar anticipatele nu le exclud dacă există o criză politică. Este în Constituţie", a mai afirmat Marcel Ciolacu.



Moţiunea de cenzură depusă de PSD, după angajarea răspunderii Guvernului pe proiectul alegerii primarilor în două tururi de scrutin, a fost prezentată, luni, în Parlament. Birourile permanente reunite urmează să stabilească data dezbaterii şi votului asupra moţiunii.

www.agerpres.ro