Ciolacu: Negociem, dar candidatul PSD la Primăria Capitalei rămâne Gabriela Firea

Foto: Lucian Alecu

Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri seara, că se poartă negocieri pentru alegerile locale, dar candidatul la Primăria Capitalei rămâne Gabriela Firea.

Întrebat, miercuri seara, la Digi 24, dacă negociază cu partidul lui Victor Ponta pentru alegerile locale, Marcel Ciolacu a spus că „asta este esența politicii, să negociem”.

„Negociem o alianță de stânga. Negociem o abordare posibil unitară sau punctuală la alegerile locale și, nu în ultimul rând, avem și proiecte legislative comune pe care le inițiem în Parlament. Este o astfel de negociere (pentru București – n.r.) și de altfel și PNL negociază cu USR”, a spus Marcel Ciolacu.

Liderul PSD a spus că în orice negociere, Gabriela Firea rămâne candidatul social-democraților la Primăria Capitalei.

Întrebat ce se va întâmpla dacă Ponta își va anunța el însuși candidatura la București, Ciolacu a spus că nu va fi nicio problemă.

„Nu avem nicio problemă dacă Victor Ponta decide să candideze el. Să candideze! Eu vă spun primarul general al Capitalei va fi Gabriela Firea, cu sau fără susținerea lui Victor Ponta. (...) Gabriela Firea este candidatul PSD. (...) Gabriela Firea are capacitatea de a intra în această cursă indiferent cine mai candidează și are capacitatea de a câștiga aceste alegeri”, a mai spus Ciolacu.

Președintele PSD a precizat că a fost supărat când Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a anunțat că nu va mai candida din partea PSD la următorul scurtin local, însă speră că vor rămâne prieteni și că edilul se va întoarce la sentimente mai bune.

„M-am supărat. Eu am văzut totul nuanțat. Robert Negoiță rămâne în PSD. E o decizie personală. Îmi pare rău. Eu am avut și am în continuare o comunicare bună cu Robert, chiar eram prieteni. Sper să fim prieteni în continuare. Cred că a fost o decizie pripită. Dar mai este până la alegeri. Am stat de vorbă telefonic”, a declarat Ciolacu.

Deși poartă discuții cu Robert Negoiță, Ciolacu nu exclude ca primarul Sectorului 3 să își păstreze opțiunea.

„Are un plan politic personal. Eu sunt adeptul politicii de echipă. Câteodată avem și viziuni diferite. Asta nu înseamnă că suntem dușmani. Vom intra într-o perioadă de campanie electorală unde suntem adversari în cazul în care își menține decizia de a nu candida din partea PSD”, a afirmat președintele PSD.

(sursa: Mediafax)