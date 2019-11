Ciolacu: Nu a picat niciun cap azi; fostul lider se regăseşte în echipa partidului - preşedintele organizaţiei de femei

Foto Lucian Alecu

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, în noaptea de marţi spre miercuri, că este nevoie de o resetare a partidului, dar că "nu a picat niciun cap" în cadrul şedinţei CExN, iar fostul lider al social-democraţilor, Viorica Dăncilă, a fost numită preşedinte al organizaţiei de femei.



"Este pentru prima oară când eu am participat la un CEx în care toţi liderii şi-au spus opinia. Aşa a fost condusă şedinţa de doamna Viorica Dăncilă, să audă părerea la absolut toată lumea. Un CEx matur, în care au fost discuţii pe fond, nu pe formă. Cu toţii ne-am asumat multiplele greşeli pe care le-am făcut şi am ajuns la concluzia că trebuie o resetare a partidului şi nu făcut un măcel sau - cum se aştepta ca până acum - să pice capete. De fapt şi de drept, nu a picat niciun cap azi şi, iar o premieră pentru PSD, fostul lider se regăseşte în echipa partidului ca şi preşedinte la doamne. Acolo unde doamna Dăncilă a fost preşedinte", a arătat Ciolacu, într-o declaraţie de presă susţinută la finalul şedinţei Comitetului Executiv al PSD.



El a subliniat că în acest moment partidul este condus de o echipă nu de "un tătuc". De asemenea, a menţionat că mai mulţi preşedinţi de organizaţii şi-au anunţat intenţia de a demisiona, astfel încât să poată fi organizate alegeri interne la nivel judeţean.



"Este o resetare totală. Este pentru prima oară când nu numai preşedintele, ci întreaga conducere a partidului şi-a depus demisia şi şi-a asumat. Mai ales, foarte mulţi dintre preşedinţii de organizaţii au solicitat că şi ei vor să îşi depună demisiile şi să facă alegeri interne în fiecare judeţ. Nu s-a întâmplat niciodată aşa ceva. Eu consider că din acest moment, cum erau obişnuiţi în acest partid până la doamna preşedinte Dăncilă, să fie condus de un tătuc... s-a terminat. Acum acest partid este condus de o echipă", a spus el.



Preşedintele interimar al PSD a adăugat că nimeni nu a cerut demisia Vioricăi Dăncilă şi că acesta a fost "un gest de normalitate", venit la iniţiativa ei.



"Nu a fost preluată această conducere prin forţă. Dacă ar fi fost preluată prin forţă, presupun că nu ţinea CEx şase ore şi nu şi-ar fi exprimat toată lumea opinia. A fost un gest de normalitate al doamnei preşedinte. După ce ne-a ascultat, şi-a depus demisia. Nimeni nu i-a cerut demisia doamnei Viorica Dăncilă. Cu toţii am ajuns la concluzia că trebuie resetat acest partid", a mai spus el. AGERPRES