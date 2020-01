Ciolacu: Ponta nu are ce căuta în PSD. Noi vorbim de o alianţă, de o reîntregire a stângii

Lucian Alecu

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminică seara, că se poate discuta cu liderul Pro România, Victor Ponta, despre o alianţă, o "reîntregire a stângii", însă acesta "nu are ce căuta în PSD".



Ciolacu a explicat, la Antena 3, că, dacă Ponta va fi interesat de proiectul politic al PSD de după Congres, vor putea avea discuţii, însă "nu pentru a răsturna un guvern", ci "pentru un proiect politic care să unească".



"Cu domnul Victor Ponta am avut astfel de discuţii. Vom vedea ce va hotărî partidul după Congres. (...) Dacă domnul Ponta va deveni interesat de proiectul politic care se va lansa la Congres sau alte forţe politice, alţi lideri politici sau sindicate, categoric că vom avea o discuţie. Nu ne vom uni pentru a răsturna un guvern sau a pune mâna pe un guvern. Dacă vom avea argumentele necesare într-un proiect politic care să ne unească, vom face acest lucru", a declarat Ciolacu.



El a precizat că Victor Ponta nu are ce căuta în PSD.



"Dl. Victor Ponta, din punctul meu de vedere - şi am văzut că şi din punctul domniei sale - nu are ce căuta în PSD. Noi vorbim aici de o alianţă, să-i spunem o reîntregire a stângii, sub formă de alianţă politică, nu vorbim de fuziuni sau de venirea d-lui Ponta în PSD", a mai spus Ciolacu. AGERPRES