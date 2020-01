Ciolacu: Prioritatea zero este pregătirea pentru alegerile locale

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat vineri, la Piteşti, că prioritatea social-democraţilor trebuie să fie alegerile locale din acest an.



"În continuare eu consider cel mai important şi prioritatea zero a noastră, în afară de pregătirea pentru congres, care este o treabă internă a partidului, este pregătirea pentru alegerile locale", a declarat Ciolacu, prezent la Conferinţa de alegeri a PSD Argeş.



Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, însoţit de secretarul general interimar, Paul Stănescu, participă, vineri, la Conferinţa de alegeri a organizaţiei judeţene din Argeş, desfăşurată la Piteşti.



Candidaţii pentru funcţia de preşedinte al PSD Argeş sunt deputatul Cătălin Rădulescu, Maria Dinu, administratorul public al judeţului şi Ion Mînzînă, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Argeş.

