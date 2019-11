Ciolacu: PSD nu trebuie să rămână izolat

PSD nu trebuie să rămână izolat, a declarat, miercuri, preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, menţionând că sunt "alternative de comunicare" cu Pro România, UDMR, PMP, ALDE, grupul minorităţilor şi sindicate.



"La Comitetul Executiv nu s-a vorbit despre o alianţă în special cu Pro România, în schimb a fost o solicitare şi a organizaţiei Bucureşti şi a celor de sector ca să aibă largheţea să înceapă totuşi discuţii de eventuale alianţe pentru alegerile locale. De asemenea, foarte mulţi colegi din judeţe au atras atenţia un lucru evident, că PSD sub nicio formă nu trebuie să rămână izolat", a spus Ciolacu, la Parlament, întrebat dacă are în vedere o alianţă cu Pro România.



El a adăugat că va discuta cu Pro România, UDMR, PMP, ALDE, grupul minorităţilor naţionale.



"Este o alternativă de comunicare cu Pro România, la fel cum este o alternativă de comunicare cu UDMR, cu grupul minorităţilor, cu PMP, cu ALDE şi cu toate formaţiunile reprezentate în Parlament şi, de asemenea, cu sindicatele", a afirmat Ciolacu.



Ciolacu a precizat că deciziile privind eventuale alianţe vor fi luate după congresul partidului.



"După congres, astfel de alianţe trebuie luate într-un for mai larg, asta nu înseamnă că nu voi avea întâlniri cu toţi liderii politici de la toate grupurile parlamentare sau neparlamentare", a mai spus Ciolacu. AGERPRES