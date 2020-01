Ciolacu: PSD va ataca la CCR alegerea primarilor în două tururi, dacă pică moţiunea

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, sâmbătă, că partidul pe care îl conduce va ataca la Curtea Constituţională actul normativ privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin, în cazul în care va pica în Parlament moţiunea de cenzură pe care intenţionează să o depună după asumarea răspunderii Guvernului în acest sens.

„Cu certitudine”, a răspuns Ciolacu, întrebat despre intenţia atacării la CCR în condiţiile picării moţiunii.

El a precizat că moţiunea de cenzură se bazează „momentan” pe voturile PSD şi ale UDMR şi că, pentru a avea numărul necesar de voturi, social-democraţii negociază cu toate forţele politice din Parlament şi cu parlamentarii neafiliaţi.

Referitor la varianta vehiculată în spaţiul public cu George Maior premier, Ciolacu a declarat că PSD nu va propune acest lucru.

„Nu am avut plăcerea să-l cunosc pe domnul Maior. Cu certitudine, PSD nu va face această propunere. (...) Pentru această perioadă, până la alegerile parlamentare, să fie un guvern de uniune naţională pentru gestionarea problemelor românilor şi după alegerile generale să se creeze o majoritate. Din guvernul de uniune naţională să facă parte toate forţele politice. Am auzit şi ideea că am pierde încă 6-7 luni. Cred că în acest moment costurile sunt mai mari dacă PNL rămâne în această formulă de guvern minoritar în funcţie”, a afirmat Ciolacu, sâmbătă, înaintea reuniunii PES activists România.

El a infirmat că ar fi avut discuţii cu preşedintele Iohannis şi premierul Orban despre alegerile anticipate.

AGERPRES