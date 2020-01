Ciolacu spune că PSD are capacitatea de a câştiga alegerile locale şi parlamentare din 2020

Preşedintele interimar al Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a declarat joi, la Buzău, că partidul pe care îl conduce are capacitatea de a câştiga atât alegerile locale, cât şi cele parlamentare din acest an.



El a afirmat, în discursul susţinut în cadrul conferinţei de alegeri a organizaţiei judeţene PSD Buzău, că social-democraţii sunt ajutaţi "din plin de domnul Orban şi al său guvern de a câştiga alegerile generale din anul 2020".



"Categoric, trebuie şi avem capacitatea de a câştiga alegerile locale din anul 2020, avem capacitatea, şi ne şi ajută din plin domnul Orban şi al său guvern, de a câştiga alegerile generale din anul 2020, iar partidul are capacitatea ca în anul 2024, în afară de a câştiga toate alegerile, în primul şi în primul rând să aibă preşedintele României", a afirmat Ciolacu.



Liderul interimar PSD participă joi după-amiază, alături de secretarul general interimar al PSD, Paul Stănescu, la conferinţa de alegeri a organizaţiei judeţene PSD Buzău, al cărei preşedinte a fost în ultimii ani. Ciolacu, care este singurul candidat înscris pentru funcţia de preşedinte al PSD Buzău, a ţinut să îi mulţumească lui Stănescu pentru că a fost alături de el în conducerea partidului în această perioadă de după alegerile prezidenţiale.



"Partidul nostru era ca un tren aşa, suntem mulţi, suntem mari, suntem pe o linie moartă într-o gară abandonată. Marcel chiar a reuşit prin tot ceea ce a făcut în această perioadă foarte scurtă să pună partidul pe şine. Sigur, nu se mişcă foarte repede, se mişcă încet, dar sunt sigur că putem, alături de toată echipa de conducere (...) să prindem şi viteză", a spus Paul Stănescu.



El a menţionat că e nevoie de îndeplinirea a trei condiţii pentru câştigarea alegerilor din 2020 - ca social-democraţii să fie uniţi, să aibă încredere unii în alţii şi să fie solidari.



La conferinţa de la Buzău mai participă şi liderul organizaţiei PSD Dolj, eurodeputatul Claudiu Manda, precum şi preşedintele PSD Bacău, europarlamentarul Dragoş Benea. De asemenea, Claudiu Manda a punctat faptul că a venit special la această conferinţă de alegeri pentru că a dorit să cunoască organizaţia PSD Buzău şi a adăugat că a înţeles că Marcel Ciolacu este "vulpoiul" care poate ajuta PSD să câştige alegerile din 2020.

