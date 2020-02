Ciolacu susține că PSD ar putea vota un guvern tehnocrat

Marcel Ciolacu susține că există posibilitatea ca partidul său să voteze un guvern tehnocrat, dacă va fi propus de preşedintele Klaus Iohannis, susţinând că îl stimează foarte mult pe generalul Nicolae Ciucă, ministrul Apărării Naţionale, scrie Antena 3.

"Nu ştiu. E o discuţie pe care o să o am cu colegii. Dacă se vine cu propunerea să fie iarăşi un guvern minoritar numai PNL, am o mare reţinere de a vota vreodată un guvern minoritar. Şi eu şi Victor Ponta am propus un tehnocrat, un specialist prim-ministru, dar ce nu am mai apucat să spunem, pentru că nu am fost luaţi în serios, cu toate că aveam o majoritate parlamentară şi în spiritul Constituţiei aşa ar fi trebuit, noi nu impuneam un ministru în acel guvern.

Vine domnul Ciucă, să spunem - este un specialist pe care eu îl stimez foarte mult -, dacă vine fără niciun membru PNL în guvern, există posibilitatea ca noi să votăm acest guvern. Este posibil", a spus Marcel Ciolacu la TVR 1.