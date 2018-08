Cioloş către Dăncilă: Sute de cetăţeni au fost bătuţi, gazaţi şi jigniţi, onoarea funcţiei vă cere să demisionaţi

Mişcării România Împreună, Dacian Cioloş, îi solicită premierului Viorica Dăncilă să nu se refugieze "în retorica minciunii şi a conspiraţiei" şi să demisioneze "de urgenţă", după ce, susţine fostul prim-ministru, "sute de cetăţeni români au fost bătuţi, gazaţi şi jigniţi fără nicio justificare".



"Aveţi datoria de onoare de a rezolva situaţia tensionată în care se găseşte societatea românească. Primul pas este demisia dumneavoastră de urgenţă. Se împlineşte o săptămână de când statul român, puterea politică, Guvernul României pe care îl conduceţi şi Ministerul de Interne aflat în subordinea dumneavoastră au ales să atace cetăţeni români nevinovaţi, care protestau legitim. Toleranţa şi dialogul sunt părţi esenţiale ale democraţiei. Prin folosirea abuzivă, ilegală şi disproporţionată a violenţei împotriva propriilor cetăţeni, Guvernul PSD-ALDE a căzut un test important, a trecut o limită dincolo de care există o singură soluţie: demisia", a afirmat Cioloş, într-o scrisoare deschisă transmisă prim-ministrului Dăncilă, postată pe site-ul Mişcării România Împreună.



El a adăugat că, în istoria recentă, România a cunoscut "perioade negre" şi violenţe de nepermis, în urma cărora cetăţenii au fost ucişi sau au avut de înfruntat "agresiuni gratuite din partea propriilor conducători".



"Am crezut că acele vremuri au trecut. (...) Cu tristeţe constat că sute de cetăţeni români au fost bătuţi, gazaţi şi jigniţi fără nicio justificare, alta decât că protestau la adresa partidului din care faceţi parte şi la adresa celui care îl conduce în momentul de faţă. Cum violenţele au avut loc în timpul mandatului dumneavoastră, sunteţi pe deplin responsabilă. Onoarea funcţiei pe care o ocupaţi vă cere să demisionaţi de urgenţă", a susţinut Dacian Cioloş.



În opinia sa, forţele de ordine nu au intenţionat nicio clipă la mitingul din 10 august să îndepărteze provocatorii din piaţă şi, atunci când au încercat să evacueze piaţa, "s-au dedat unor agresiuni inacceptabile".



"Există deja dovezi clare că am avut parte de violenţe disproporţionate împotriva cetăţenilor români care îşi exercitau paşnic dreptul de a protesta. Ştim că atacul asupra cetăţenilor din piaţă este o decizie politică prin semnătura prefectului Bucureştiului. (...) Vă rog să aveţi decenţa de a le oferi românilor un moment de minimă onoare, astfel încât să nu ajungem pe 1 Decembrie cu un Guvern care a girat violenţă împotriva propriilor cetăţeni. Aveţi soluţia la îndemână, apelaţi la ea şi oferiţi poporului român posibilitatea de a-şi recăpăta demnitatea începând cu momentul demisiei dumneavoastră", a completat Cioloş.



Potrivit acestuia, prin acţiunile din 10 august, Guvernul a încălcat prevederile Constituţiei, care oferă fiecărui cetăţean posibilitatea de a protesta şi impune respectarea libertăţii de exprimare. Fostul premier a susţinut că intenţia protestatarilor nu a fost să înlăture PSD de la guvernare printr-o lovitură de stat sau printr-o formulă nedemocratică.



"PSD singur a demis două Guverne şi doi premieri pe care i-a nominalizat. (...) Demisionaţi pentru a vă elibera propriii alegători de povara represiunii abătute asupra concetăţenilor lor. Demisionaţi dumneavoastră, dacă Liviu Dragnea nu mai are nicio legătură cu realitatea", i-a cerut Dacian Cioloş Vioricăi Dăncilă.



Liderul Mişcării România Împreună a adăugat că demisia actualului premier ar da o şansă României de a exercita "rezonabil şi demn" Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene.



"Dumneavoastră aţi fost în concediu în ziua în care statul român şi-a agresat propriii cetăţeni. Dacă e să dăm crezare informaţiilor vehiculate de către Jandarmeria Română şi de către liderii partidului din care faceţi parte, exista suspiciunea unor violenţe în Piaţa Victoriei şi dumneavoastră ar fi trebuit să fi fost informată despre acestea de către structurile specializate din Ministerul de Interne. În acest caz, de ce aţi ales să fiţi în concediu?", a transmis Cioloş în scrisoarea transmisă premierului.



El a adăugat că premierul Dăncilă s-a îndepărtat de la idealurile Revoluţiei din 1989.



"Pasivitatea dumneavoastră în a comunica public despre acţiunea din 10 - 11 august şi în a cere angajarea răspunderii persoanelor cu drept de decizie care au încălcat flagrant drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor români reprezintă o îndepărtare de la idealurile Revoluţiei din decembrie 1989 şi de la parcursul democratic al statului român, ca membru NATO şi UE. O astfel de atitudine este incompatibilă cu funcţia de prim-ministru. Doamna Viorica Dăncilă, ultimul lucru cu adevărat patriotic pe care îl puteţi oferi poporului român este să demisionaţi de urgenţă", a conchis Cioloş. AGERPRES