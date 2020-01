Cioloş, despre asumarea răspunderii Guvernului pe subiectul alegerilor locale: Mă bucur că Orban a făcut un pas curajos

Lucian Alecu

Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a declarat, sâmbătă seara, într-o conferinţă de presă la Iaşi, că îşi doreşte organizarea de alegeri locale în două tururi, menţionând că premierul Ludovic Orban "a făcut un pas curajos" atunci când a anunţat că Guvernul îşi va asuma răspunderea în faţa Parlamentului pe acest subiect.



Aflat la Iaşi pentru a lua parte la Consiliul Naţional Plus, fostul premier Dacian Cioloş a afirmat că îşi doreşte organizarea a două tururi de scrutin pentru alegerile locale, subliniind, totodată, că varianta asumării răspunderii guvernamentale este bună nu doar pe subiectul alegerilor locale, ci şi pentru alte măsuri legislative, precum cele care privesc Secţia Specială din cadrul CSM.



"Ne dorim să avem alegeri în două tururi. Care e varianta cea mai bună decide guvernul. Avea mai multe variante la dispoziţie. Mă bucur că domnul Ludovic Orban a făcut acest pas curajos. Sper să o facă şi pentru alte angajări de răspunderi pentru alte proiecte de legi, pentru că, să fie foarte clar, acest guvern are sens doar în măsura în care reuşeşte să facă reforme. Dacă nu reuşeşte să facă reforme, atunci ne trebuie un alt guvern, cu o majoritate clară în Parlament. Deci, ne trebuie alegeri anticipate. Varianta aceasta, a angajării răspunderii, mi se pare o variantă bună nu doar pentru această iniţiativă dar şi pentru altele, pentru Secţia Specială în Justiţie, dar şi pentru alte proiecte, pentru că rămânerea acestui guvern în funcţie se justifică doar în măsura în care România e reformată. Altfel, pierdem timpul pe politicianisme", a declarat Dacian Cioloş.



Întrebat când ar trebui organizate alegeri anticipate, fostul premier a spus "cât mai repede".



"Din punctul nostru de vedere, cât mai repede. Noi o spunem deja de câţiva ani de zile. Noi insistăm încă din toamnă, de dinainte de alegerile prezidenţiale, când am spus că trebuie pregătit terenul pentru ca imediat după alegerile prezidenţiale trebuie să pregătim alegeri anticipate ca să le putem organiza undeva în primăvară. Dacă luăm în considerare calendarul cu perioadele acelea obligatorii, ne ducem deja undeva în luna iunie", a răspuns Dacian Cioloş. AGERPRES