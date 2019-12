Cioloş, despre exportul de oi vii: Trebuie să abordăm subiectul nu doar din perspectiva bunăstării animalelor, ci şi economică

România trebuie să-şi schimbe modul de abordare a temei transportului de animale vii nu doar din perspectiva bunăstării animalelor, ci şi din perspectivă economică, întrucât ţara noastră pierde valoare adăugată transportând animale vii, a declarat liderul grupului Renew Europe, Dacian Cioloş, care a afirmat că are intenţia de a discuta despre acest aspect şi cu premierul Ludovic Orban.



"Există o îngrijorare în Parlamentul European în mai multe grupuri, inclusiv în grupul nostru, legat de condiţiile de bunăstare a animalelor care trebuie respectate atunci când se transportă animale vii şi în număr mare, aşa cum e cazul cu oile din România. Ştiu că autorităţile române au explicat toate verificările pe care Autoritatea Sanitar-Veterinară le face pentru a se asigura că aceste condiţii sunt respectate, condiţii de spaţii, de hrană, de apă şamd", a declarat Cioloş jurnaliştilor români la Strasbourg.



"Astăzi or să fie mai mulţi membri ai PE care or să-şi exprime în continuare îngrijorarea pentru că văd că tot apar accidente de acest fel", a spus el, referindu-se la dezbaterea de marţi din PE despre acţiuni care trebuie întreprinse atât la nivelul UE, cât şi la nivel naţional pentru a îmbunătăţi siguranţa şi bunăstarea animalelor transportate către ţări terţe după accidentul din 24 noiembrie, când o navă care se îndrepta spre Arabia Saudită a eşuat lângă portul românesc Midia, ducând la decesul majorităţii celor peste 14.000 de oi aflate la bord.



"Eu cred că dincolo de explicaţiile pe care autorităţile române le pot da, ar trebui o discuţie în România, şi în momentul în care noi vom ajunge la guvernare avem intenţia de a aborda acest lucru foarte direct, şi o să-l discut şi cu premierul Orban de altfel... Noi trebuie să schimbăm modul nostru de gândire şi de abordare a acestui subiect nu doar din perspectiva asta a bunăstării animalelor, ci din perspectivă economică. Să exporţi animale vii înseamnă nu doar un risc de a nu putea respecta anumite reguli privind bunăstarea animalelor, ci sunt şi anumite probleme economice. România pierde valoare adăugată, economia românească pierde valoare adăugată transportând animale vii. O mare parte a acestor animale ar trebui abatorizate în România şi transferate carcasele. Din această perspectivă ar trebui negociate contracte cu beneficiarii care sunt interesaţi de sectorul ovin din România", a afirmat Dacian Cioloş, fost comisar european pentru agricultură.



El crede că dacă s-ar investi în capacităţi de abatorizare "în a face astfel încât aceste abatoare să aparţină crescătorilor de animale, am avea de câştigat şi din punct de vedere economic şi România, şi crescătorii de animale, şi am evita şi acest gen de discuţii şi de probleme".



Întrebat dacă în urma unei astfel de strategii nu s-ar pierde unele pieţe din lumea arabă, Dacian Cioloş a spus că problema poate apărea doar parţial.



"Nu, pentru că se pot negocia, poate că sunt anumite cazuri specifice în care beneficiarii cer animale vii, dar cred că, dacă se negociază în condiţii bune, pot fi convinşi aceşti parteneri să achiziţioneze, pentru că sectorul ovin românesc e unul competitiv la nivel european şi ar putea rămâne competitiv şi dacă ar face sacrificarea şi abatorizarea animalelor în România. Putem respecta chiar anumite condiţii de carne halal, care pot să fie cerute pe anumite pieţe arabe", a mai afirmat eurodeputatul PLUS.



El a reiterat că dacă nu respectă regulile privind bunăstarea animalelor România riscă măsuri coercitive, la fel ca orice ţară europeană. "Deocamdată sunt trase semnale de alarmă şi de îngrijorare vizavi de riscul de a nu respecta anumite condiţii... Acest risc va rămâne şi atenţia va rămâne concentrată pentru că sunt anumite grupuri politice care sunt foarte interesate de acest subiect al bunăstării animalelor", a mai afirmat Dacian Cioloş.

AGERPRES