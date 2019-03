Cioloș: Fiecare europarlamentar USR-PLUS va deschide câte două birouri în țară

Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a declarat duminică, la Zalău, că toţi cei care vor fi aleşi europarlamentari pe listele Alianţei 2020 USR-PLUS va deschide câte două birouri parlamentare în ţară, pentru a explica cetăţenilor români ce se întâmplă în Parlamentul European.



"Sigur, o să o luaţi ca pe o promisiune, dar o spun aici, în faţa dumneavoastră: noi, în Alianţa 2020 USR-PLUS, candidaţii pentru europarlamentare am decis că dacă vom fi aleşi europarlamentari, fiecare dintre noi va deschide două birouri parlamentare în ţară. Şi o să venim să dăm seama în faţa alegătorilor şi o să explicăm oamenilor ce facem în Parlamentul European, pentru că suntem în situaţia în care, la 12 ani de când am aderat al Uniunea Europeană, foarte mulţi români nu ştiu ce se întâmplă în Parlamentul European. Câţi europarlamentari români aţi văzut venind să explice ce se întâmplă acolo? Vă spun eu că sunt mulţi cărora le-au trebuit doi-trei ani ca să înţeleagă ce fac ei acolo şi ce pot să facă şi ce nu pot să facă, d-apoi să mai explice altora", a declarat Dacian Cioloş în cadrul unei conferinţe de presă.



Acesta a adăugat faptul că cei aflaţi pe lista pentru europarlamentare a Alianţei 2020 sunt pregătiţi pentru a prelua funcţiile imediat după alegerea lor.



"Pe lista noastră, avem oameni care de a doua zi după ce au fost votaţi în Parlamentul European pot să fie operaţionali, pentru că ştiu foarte bine ce au de făcut, ce se poate, ce nu se poate face în Parlamentul European, cum funcţionează lucrurile, care e agenda europeană pentru următoarele luni şi pentru următorii ani şi o să ştie să şi explice lucrurile acestea. Asta înseamnă pentru noi responsabilitate politică", a menţionat preşedintele PLUS.



Aflat şi el pe lista Alianţei USR-PLUS, Dacian Cioloş a subliniat faptul că dacă va deveni europarlamentar, îşi va aloca o parte din timp şi pentru activităţi în ţară.



"Dacă o să fiu europarlamentar, o să plec în Parlamentul European, dar nu plec la Bruxelles. Locuinţa mea rămâne în România, o să rămân să fac treabă aici. Cunosc foarte bine cum funcţionează lucrurile în Parlamentul European. Am lucrat cu parlamentari europeni timp de cinci ani de zile, când am fost comisar european. În mandatul unui europarlamentar, dacă e trei zile pe săptămână la Buxelles şi e bine organizat, îşi poate face treaba acolo şi poate să aibă timp suficient să-l petreacă în circumscripţie şi în ţară şi cu oamenii", a mai spus el.

AGERPRES