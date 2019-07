Cioloş: Franţa nu poate retrage candidatura lui Jean-Francois Bohnert la conducerea Parchetului European

Lucian Alecu

Preşedintele PLUS, europarlamentarul Dacian Cioloş, a declarat vineri seara că Franţa nu poate retrage candidatura lui Jean-Francois Bohnert la conducerea Parchetului European, pentru că niciunul dintre candidaţi nu este reprezentant al unui stat, ci candidează pe cont propriu.



"Nu avea cum şi nu are cum să retragă un stat membru un candidat pentru funcţia de procuror-şef la nivel european, pur şi simplu pentru că nu sunt candidaţi ai statelor membre. Laura Codruţa Kovesi nu a fost candidatul Guvernul României. A candidat pe cont propriu. Domnul Bohnert din Franţa a candidat pe cont propriu. Candidatul german (cel de-al treilea care a fost pe lista scurtă) a candidat în nume propriu", a spus Cioloş într-o emisiune la Digi24.



Acesta a explicat că Franţa a anunţat că o va susţine pe Kovesi, care a ieşit pe primul loc la procesul de selecţie, după ce candidatul francez a fost votat în Consiliul Uniunii Europene, însă nu a retras candidatura acestuia.



"Au fost mai mulţi candidaţi care au trecut printr-un proces de selecţie pe criterii profesionale şi de competenţă. A fost un comitet de selecţie stabilit de Comisia Europeană care a făcut o listă scurtă şi după ce s-a făcut această listă scurtă au intrat în joc cele două instituţii europene care iau decizia finală: Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene. Şi în PE a decis s-o susţină pe cea care a ieşit pe locul I pe listă, pe Laura Codruţa Kovesi. În Consiliul Uniunii Europene, în mare parte şi pentru că Guvernul României care a asigurat preşedinţia Consiliului Uniunii Europene nu a vrut să o susţină pe compatrioata noastră, a ieşit domnul Bohnert. Ceea ce Franţa a anunţat este că începând de acum va susţine candidatura Laurei Codruţa Kovesi. Nu are cum să retragă un candidat pe care nu l-a numit", a mai spus Dacian Cioloş.



Administraţia Prezidenţială a informat vineri că preşedintele Klaus Iohannis a avut o convorbire telefonică cu omologul său francez, Emmanuel Macron, prilej cu care acesta i-a transmis că Franţa va susţine candidatura Laurei Codruţa Kovesi la conducerea Parchetului European şi va retrage candidatura lui Jean-Francois Bohnert.



"Cei doi omologi au abordat o serie de teme europene, cu accent pe candidatul pentru funcţia de procuror-şef european. În virtutea bunei colaborări şi a bunei înţelegeri între cei doi şefi de stat, preşedintele Emmanuel Macron i-a transmis preşedintelui Klaus Iohannis că va retrage candidatura domnului Jean-Francois Bohnert şi că o va susţine pe doamna Laura Codruţa Kovesi la conducerea Parchetului European", se arată în comunicatul Administraţiei Prezidenţiale. AGERPRES