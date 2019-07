Cioloş: Intenţia este ca USR-PLUS să meargă în tandem cu candidaţi pentru funcţiile de preşedinte şi prim-ministru

Lucian Alecu

Preşedintele PLUS, Dacia Cioloş, a anunţat sâmbătă că Alianţa 2020 USR-PLUS intenţionează să meargă la următoarele alegeri în tandem, cu un candidat pentru funcţia de preşedinte, dar şi cu unul pentru funcţia de prim-ministru.



"Ştiu că astăzi colegii de la USR îşi desemnează candidatul la preşedinţia României în cadrul congresului, ei au decis să facă un congres, noi am ales să facem prin democraţie directă, prin vot direct al tuturor membrilor. După ce vom finaliza şi noi procedura, în cadrul alianţei vom decide care dintre cei doi candidaţi, de la PLUS sau de la USR, va fi candidatul alianţei la preşedinţia României şi care va fi candidatul susţinut de alianţă pentru funcţia de prim-ministru, pentru că intenţia noastră este să mergem în tandem cu cei doi candidaţi, la preşedinţie şi pentru funcţia de prim-ministru. Pentru că obiectivul nostru (...) este să câştigăm alegerile parlamentare şi să guvernăm în România", a declarat Cioloş în cadrul unei conferinţe de presă.



Liderul PLUS a prezentat şi un calendar al alegerilor interne pentru desemnarea candidaţilor la funcţiile de preşedinte şi de primar al Capitalei.



"Până pe 20 iulie, cei care doresc să candideze pentru preşedinţia României şi pentru Primăria Bucureşti vor putea să îşi depună candidatura, să se înscrie, iar începând cu săptămâna viitoare, de pe 22 şi până pe 27 iulie, vom avea vot deschis, electronic, pentru toţi membrii de partid", a precizat Dacian Cioloş.

AGERPRES