Cioloș: Oamenii au înțeles, după 2-3 ani de stat în stradă, că votul contează

Oamenii au înţeles, după 2-3 ani de stat în stradă, că votul contează, prezenţa masivă la urne în prima parte a zilei reflectând faptul că partea societăţii care doreşte modernizarea României începe să se facă tot mai auzită şi se face eficientă prin vot, a declarat la Braşov, liderul PLUS, Dacian Cioloş.

Acesta şi-a exercitat dreptul la vot în secţia amenajată la Liceul de Muzică din localitate, după ce a stat câteva ore la Poiana Braşov.



"Am votat în Braşov, aici am un birou europarlamentar, mă simt aproape de oamenii de aici. Ieri am ajuns la Braşov şi nu e un secret că, de câte ori am ocazia, câteva ore, o zi, ies la munte, pentru că e momentul în care mă adun, îmi adun energia când intru aici în Carpaţi, îmi place foarte multe zona aceasta. O să mă găsiţi aici cât de des am să pot, din păcate nu atât de des cât aş dori", a afirmat Cioloş.



După ieşirea de la urne, copreşedintele Alianţei USR-PLUS a precizat că a votat pentru ca "România să meargă definitiv pe calea democraţiei, a cinstei şi a competenţei".



"Am votat pentru ca România să meargă definitiv pe calea democraţiei, a cinstei şi a competenţei, pentru ca oamenii de bun simţ să poată să-şi construiască un trai aici, în România, fără să fie nevoiţi să plece şi pentru ca cei care au plecat să aibă motive să vină înapoi. Votul de azi ar trebui să pună definitiv capăt ideii că ar trebui să votăm de frică, că votăm răul cel mai mic şi să putem, în sfârşit, în turul doi, să avem cu adevărat o dezbatere de idei legat de modul în care România ar trebui să evolueze în următorii ani", a spus Cioloş.



În ce priveşte prezenţa la vot, europarlamentarul USR-PLUS a afirmat că acest lucru demonstrează că oamenii au înţeles că votul contează.



"Cred că oamenii au înţeles deja, după 2-3 ani de stat în stradă, că votul contează şi, iată, de la europarlamentare, se pare că partea aceasta de societate care doreşte modernizarea României începe să se facă tot mai auzită şi se face eficientă prin vot, pentru că acesta este modul cel mai impact de a schimba lucrurile. Cred că, din 2017 încoace (...) şi mulţi îmi spun mie, că se poate construi o Românie normală, a bunului simţ. Dar nu e suficient să trăim în normalitate, trebuie să evoluăm şi trebuie să construim noi lucrurile mai bine, prin implicarea fiecăruia. Iată, avem doi ani cu alegeri, care vor fi determinanţi pentru ce se va întâmpla în România până în 2028-2030 şi oamenii ies la vot şi aici, şi în diaspora, lucru care nu mă surprinde. E o emulaţie, o mobilizare şi lucrul acesta mă bucură foarte mult", a punctat Cioloş.



Potrivit acestuia, faptul că diaspora are la dispoziţie două zile pentru a vota e un lucru firesc, care trebuia să se întâmple de mult, însă nu a fost lăsată deoarece "unor politicieni le-a fost frică".



"E un lucru firesc, care trebuia să se întâmple de mai multă vreme. Dacă o parte dintre politicieni nu s-ar fi temut de românii din diaspora, probabil lucrul acesta s-ar fi întâmplat mai de mult. Dar probabil au văzut că a-i ţine departe de urne nu le rezolvă problema, pentru că ei găsesc mijloacele să influenţeze votul chiar şi prin cei de acasă. E mai bine pentru că, în sfârşit, avem şi o altă formă de reunificare, a celor din afara ţării cu cei de acasă, pentru că avem 4-5 milioane de români în afară, număr care este foarte mare", a menţionat Cioloş.

