Cioloş: PLUS depune un denunţ penal la Parchet împotriva Ministerului Justiţiei legat de modificarea Codurilor penale

Lucian Alecu

PLUS depune, joi, un denunţ împotriva Ministerului Justiţiei şi a ministrului Tudorel Toader pentru fals în declaraţii şi obstrucţionarea instanţei în legătură cu modificarea Codurilor penale.



"În urmă cu câteva săptămâni, când deja circula în media şi în spaţiul public zvonul că Ministerul Justiţiei s-ar putea să propună modificarea Codurilor penale, am iniţiat în instanţă un litigiu pentru a obliga Ministerul Justiţiei să publice documente pregătitoare pentru o astfel de modificare a legii prin ordonanţă de urgenţă, există această procedură. Pe 21 martie am primit, instanţa a primit un răspuns clar din partea Ministerului Justiţiei că nu există astfel de demersuri de modificare a Codului penal. Deci, instanţa a cerut Ministerului Justiţiei şi Ministerul Justiţiei a răspuns că nu există astfel de demersuri. Pe 22 martie dimineaţa, în timp ce reprezentantul Ministerului Justiţiei susţinea acest punct de vedere că ministerul nu intenţionează să modifice Codul penal prin ordonanţă de urgenţă, că nu există astfel de documente pregătitoare, Ministerul Justiţiei publica deja propunerile de OUG pentru modificarea Codurilor penale. Deci, e clar că cineva a minţit din Ministerul Justiţiei şi a indus în eroare instanţa", a declarat Dacian Cioloş într-o conferinţă de presă comună cu preşedintele USR, Dan Barna.



El a adăugat că în cursul zilei de joi, reprezentanţii PLUS vor face un denunţ la Parchet împotriva Ministerului Justiţiei şi a ministrului de resort pe motiv că au minţit în legătură cu pregătirea documentelor privind modificarea Codurilor penale.



"Astăzi, în baza declaraţiei Ministerului Justiţiei, facem un denunţ împotriva Ministerului Justiţiei şi a ministrului Justiţiei, care a minţit încă o dată pentru a salva PSD-ul. Şi facem un denunţ pentru fals în declaraţii, pentru obstrucţionarea instanţei de a continua demersul, pentru că dacă nu ar fi fost acel răspuns din partea ministerului că nu există astfel de modificări, instanţa ar fi continuat să judece litigiul pe care noi l-am deschis. Un al treilea punct, influenţarea declaraţiilor, pentru că e clar că cineva la nivel înalt din minister a încercat să influenţeze funcţionarul din minister care a semnat în numele ministerului acel document prin care afirma că nu există astfel de demersuri. Avem încredere că Procuratura va clarifica foarte rapid ce s-a întâmplat, cine a minţit şi care au fost motivele pentru care au minţit", a mai declarat Cioloş. AGERPRES