Cioloş: Procesul de selecţie a unui procuror-şef european a fost blocat politic de Guvernul PSD-ALDE

Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a declarat sâmbătă că procesul de selecţie a unui procuror-şef european a fost blocat politic de Guvernul PSD-ALDE, iar acest proces trebuie deblocat tot politic.



"Lista scurtă pentru desemnarea procurorului-şef european a fost rezultatul unui proces de selecţie pe criterii de competenţă şi criterii profesionale. Din păcate, acest proces a fost blocat politic de Guvernul PSD-ALDE, astfel încât acest proces trebuie deblocat tot politic, pentru ca numirea respectivă să se facă în primul rând pornind de la aceste criterii de competenţă. Noi o susţinem în continuare pe Laura Codruţa Kovesi, care este în fruntea listei scurte pentru desemnarea procurorului şef european şi sunt convins că în perioada imediat următoare din partea Parlamentului va exista confirmarea acestei susţineri şi sunt convins că vor apărea soluţii importante şi în Consiliul Uniunii Europene pentru ca procesul acestei desemnări să poată fi finalizat", a spus Cioloş într-o conferinţă de presă.



El a precizat că dacă acest proces era lăsat să decurgă pe baza concluziilor Comisiei de Selecţie, care a luat acele decizii pe criterii de competenţă şi profesionalism, foarte probabil astăzi am fi avut o decizie în ceea ce priveşte desemnarea unui procuror şef european.



"Acea decizia a fost blocată atunci politic de Guvernul PSD-ALDE şi acuma tot politic a trebuit să intervenim în discuţiile pe care le-am avut cu colegii noştri francezi, cu preşedintele Franţei şi cu partidul Renaissance, care este parte a grupului nostru politic, am dorit deblocarea cât mai rapidă a acestui proces pentru o clarificare a poziţiei Franţei. Şi această clarificare e pe cale de a se produce şi sperăm ca în urma aceste clarificări din partea Franţei să aibă loc o aliniere între poziţia Consiliului Uniunii Europene şi poziţia Parlamentului, pentru un singur aliat", a explicat Cioloş. AGERPRES