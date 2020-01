Cioloș pune, încet, dar sigur, piciorul pe „grumazul” USR

Liderii formațiunilor USR și PLUS au stabilit, ieri, în ședința comună, componența Comitetului Executiv al Alianței, care va fi format din doi membri de la USR și doi de la PLUS. Interesant este că de coordonarea acestui for de conducere se va ocupa europarlamentarul PLUS Dragoș Tudorache. Mai mult, din structura de conducere vor face parte și Silviu Dehelean, de la USR, și Dragoș Neacșu, de la PLUS.

Comitetul Executiv al Alianței va fi completat cu un responsabil pentru coordonarea campaniilor electorale din 2020 și un responsabil pentru politici publice. „Vrem să începem să pregătim guvernarea și vom încerca o aliniere pe partea de politici publice. Vom crește ritmul pentru alinierea celor două programe politice și va fi și o echipă executivă comună de comunicatori, de vectori de imagine care să intre într-o poziție de opoziție activă pozitivă la actuala guvernare”, a declarat Dragoș Tudorache, la finalul ședinței.

Iar lucrurile merg și mai departe. Dinspre cele două formațiuni politice a fost lansată informația conform căreia propunerea USR pentru coordonarea campaniilor electorale din 2020 ale alianței este jurnalistul Europa FM Moise Guran. Acesta a confirmat că există discuții în acest sens, însă lucrurile nu au fost, deocamdată, bătute în cuie.