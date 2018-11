Cioloş: Românii au nevoie ca preşedintele României să fie mult mai dătător de încredere că apără statul de drept

Fostul premier Dacian Cioloş a declarat, sâmbătă, la Digi 24, că românii au nevoie ca preşedintele României să fie mult mai dătător de încredere că îşi foloseşte prerogativele în aşa fel încât să apere cu toate mijloacele pe care le are statul de drept.



Întrebat dacă preşedintele Klaus Iohannis se poate implica mai mult, în condiţiile în care a fost criticat că ar trebui să fie mai "jucător", Dacian Cioloş a spus că românii au nevoie ca preşedintele României să fie mult mai dătător de încredere.



"Eu ştiu că domnul Iohannis ţine foarte mult la a respecta Constituţia. E un om drept, e probabil şi caracterul dânsului şi profilul dânsului, şi apreciez asta, am apreciat asta de multe ori şi pe perioada cât am fost prim-ministru. Cred însă că preşedintele României, în momentul de faţă, are nevoie să fie sau românii au nevoie ca preşedintele României să fie mult mai dătător de încredere că îşi foloseşte prerogativele în aşa fel încât să apere cu toate mijloacele pe care le are statul de drept şi să dea acest semnal foarte mult. Poziţia de preşedinte, aşa cum o simt eu, are nişte prerogative formale şi are nişte prerogative morale, lumea aşteaptă într-adevăr mult mai mult decât permite Constituţia de multe ori de la preşedinte, dar cred că preşedintele trebuie să găsească modalitatea prin care, respectând Constituţia, să dea în permanenţă acea încredere oamenilor care l-au învestit", a precizat Cioloş.



Întrebat dacă ar fi fost preşedintele României, ar mai fi dat o şansă PSD şi ar fi numit-o pe Viorica Dăncilă, Cioloş a spus: "Nu i-aş fi dat această şansă doamnei Dăncilă, asta este clar".



"În primul rând ştiu ce poate şi ce nu poate doamna Dăncilă sau cel puţin ce nu putea la momentul respectiv din punctul meu de vedere şi ştiam şi relaţia pe care o avea cu domnul Dragnea", a adăugat Cioloş. AGERPRES

