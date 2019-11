Cioloş: Suntem deschişi la o colaborare cu PNL

Alianţa USR PLUS ia în calcul o colaborare cu PNL, iar primele discuţii în acest sens au avut loc deja, a declarat duminică liderul PLUS, europarlamentarul Dacian Cioloş.



"Noi facem parte din proiectul pentru modernizarea României, pe care Klaus Iohannis, ca preşedinte reconfirmat acum, va trebui să-l orienteze şi să-l coordoneze. Dar aşteptăm alegerile locale, alegerile parlamentare, care să confirme o majoritate politică clară, care să meargă în această direcţie. Noi suntem deschişi să colaborăm cu partidele care doresc această modernizare a României, suntem deschişi la o discuţie şi la o colaborare cu PNL. Chiar am avut o discuţie astăzi cu Ludovic Orban şi, foarte probabil, la sfârşitul săptămânii viitoare, împreună cu Dan Barna, o să ne vedem cu Ludovic Orban să avem o primă discuţie despre cum să organizăm această colaborare", a spus Cioloş la Digi24.



El a adăugat că Alianţa USR PLUS se pregăteşte pentru alegerile locale de anul viitor.



"La începutul anului viitor ne vom desemna candidaţii unici, vom vedea care sunt locurile în care are sens o colaborare şi cu PNL pentru alegerile locale, pentru că, aşa cum arată şi rezultatele din seara asta, zona de influenţă a PSD se restrânge foarte mult, românii se trezesc tot mai mult şi vor o Românie modernă. Şi sunt convins că acest lucru se va reflecta şi la alegerile locale. Aşteptăm alegerile parlamentare anticipate, poate chiar înainte de alegerile locale, pentru că în mod clar avem nevoie de o majoritate în Parlament care să conducă acest proces de modernizare. Şi noi suntem gata şi pentru asta, cu idei de guvernare, vom ieşi şi cu programul de guvernare în curând cu echipă pe care o propunem", a menţionat Cioloş. AGERPRES