Cioloş: Trecerea moţiunii de cenzură este doar primul pas pentru organizarea de alegeri anticipate parlamentare

Fostul premier Dacian Cioloş consideră că adoptarea în Parlament a moţiunii de cenzură împotriva Guvernului reprezintă "doar primul pas pentru organizarea de alegeri anticipate parlamentare" şi îi cere, în acest sens, preşedintelui Klaus Iohannis să convoace consultări cu "toate forţele politice responsabile".



"Îi cerem preşedintelui Klaus Iohannis să convoace consultări cu toate forţele politice responsabile din România şi să prezinte de urgenţă un calendar prin care, respectând Constituţia, să fie declanşate alegeri anticipate parlamentare după dizolvarea actualului legislativ. Trecerea moţiunii de cenzură este doar primul pas pentru organizarea de alegeri anticipate parlamentare, nu o ocazie de a prelua guvernarea fără legitimitate prin jocuri de culise netransparente. Partidele care au votat azi moţiunea de cenzură au obligaţia morală să continue să respingă în Parlament două propuneri de prim-ministru şi să revină în faţa cetăţenilor români care să voteze o nouă majoritate legitimă", scrie Cioloş, joi, pe Facebook.



El mai susţine că Alianţa USR PLUS are deja pregătite "soluţii de guvernare responsabilă, măsuri imediate care să vindece România după trauma PSD şi are oamenii capabili care să le pună imediat în aplicare".



"Este nevoie de o nouă majoritate în Parlament şi de un guvern responsabil care să se apuce de reconstruirea ţării, de reformele constituţionale necesare şi de redarea încrederii că guvernanţii trebuie să lucreze pentru oameni, nu pentru găşti de partid", spune Cioloş, adăugând că "o nouă majoritate trebuie să devină legitimată, cât mai repede, prin votul cetăţenilor României".



Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă a fost adoptată, joi, de Parlament.

AGERPRES