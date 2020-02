Cioloş vrea să promoveze priorităţile comunităţii din zona centrală a ţării în PE

Europarlamentarul Dacian Cioloş, liderul PLUS, a declarat vineri, că, prin deschiderea unui birou în Braşov, vrea să se informeze asupra priorităţilor şi sensibilităţilor din zonă, pe care apoi să le susţină în Parlamentul European, dar să şi ţină la curent comunitatea de aici cu proiectele legislativului comunitar.



Totodată, el a dat asigurări că, în Braşov, Alianţa USR-PLUS va avea un candidat comun.



"Dincolo de dezbaterile pe care le organizăm aici, pentru ca eu şi echipa mea de aici să fiu informat care sunt priorităţile de aici, sensibilităţile de aici, vreau să ne asigurăm că diferiţi actori - mediul de afaceri, organizaţii nonguvernamentale, administraţia locală - sunt informaţi şi înţeleg care sunt proiectele legislative care sunt pe masa Parlamentului European. Asta e într-o primă fază de informare. Apoi, când vom avea texte legislative şi vom putea să depunem amendamente pe care le vom negocia împreună cu Consiliul de Miniştri şi cu Comisia Europeană, noi, în funcţie de priorităţile, de sensibilităţile de aici, vom putea depune amendamente care să ne asigure că legislaţia europeană, odată adoptată, e favorabilă şi aşteptărilor de aici", a afirmat Cioloş.



Acesta a adăugat că, fiind în PE, "la intersecţia mai multor culturi, medii sociale, cu contacte în mai multe state membre" îl va ajuta să faciliteze contacte ale oamenilor de afaceri din regiunea centrală a ţării cu cei din alte state ale UE.



"Voi organiza în fiecare an grupuri ale comunităţii de aici care să vină în vizită la Parlamentul European şi să înţeleagă direct, de la sursă, cum funcţionează instituţiile europene şi să-şi stabilească contacte acolo, direct. Voi putea facilita contacte ale organizaţiilor profesionale ale comunităţii de aici cu Comisia Europeană", a mai spus Dacian Cioloş.



În ceea ce priveşte alegerile locale, liderul PLUS a subliniat că, la Braşov, dar şi în alte oraşe mari, Alianţa va avea un candidat unic.



"Suntem în faza în care filialele negociază lista acestor candidaţi unici. Aceasta poate fi rezultatul discuţiilor şi negocierilor conducerilor celor două filiale sau al unor instrumente de departajare a candidaţilor dintre cel al PLUS şi cel al USR. Cred că, în perioada imediat următoare, cele două filiale vor fi în măsură să vă anunţe candidatul. Dar, cu siguranţă, aici, la Braşov, vom avea un candidat comun şi indiferent cine va fi acela (...) el va fi susţinut de noi şi va fi susţinut de mine", a punctat Cioloş.



Cu acelaşi prilej, fostul premier a vorbit şi despre atmosfera din PE de după Brexit, catalogând-o ca fiind una de "tristeţe".



"Suntem într-o situaţie la nivel mondial în care nicio ţară europeană, fără excepţie, singură nu mai înseamnă mare lucru, nici economic, din punct de vedere politic sau din punct de vedere al influenţei în politica de securitate, oricât de influentă ar fi fost în trecut. (...) Din acest punct de vedere, e o tristeţe. (...) Brexitul este şi rezultatul politicii iresponsabile a unor politicieni - avem şi noi faliţii noştri - politicieni care vin la Bruxelles să negocieze cu ceilalţi colegi, după care se duc acasă, în capitalele lor şi se laudă cum s-au bătut ei ca să apere interesele unei ţări sau alteia. Nu vorbesc despre partea pozitivă, despre ce facem noi în comun", a afirmat Cioloş, răspunzând unei întrebări.



Preşedintele PLUS şi al grupului Renew Europe din Parlamentul European, Dacian Cioloş, şi-a deschis, vineri, la Braşov primul birou local de europarlamentar. AGERPRES