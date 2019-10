Cîţu: Bugetul pentru 2020 va avea la bază schiţa de la MFP, dar va avea accente liberale

Bugetul pentru 2020 va avea la bază schiţa de la Ministerul Finanţelor Publice, dar va avea accente liberale, respectiv mai mulţi bani pentru investiţii, a afirmat, marţi, ministrului propus al Finanţelor Publice, Florin Cîţu.



"Pornim de la ceea ce găsim la Ministerul Finanţelor Publice. Există o schiţă de buget la Ministerul Finanţelor Publice, dar bineînţeles că va avea accente liberale. Am înţeles că există o întrebare despre accente liberale. Aceasta înseamnă că vom încerca, pe cât posibil, să facem acel transfer de la cheltuieli permanente, care astăzi sunt în buget alocate, aşa cum am spus de fiecare dată, sunt cam 80% din venituri şi contribuţii care se duc către salarii şi aşa mai departe, către investiţii. Nu vom mai face ca în trecut să includem în buget, de exemplu în 2017 a fost inclus 4,2% din PIB şi s-au cheltuit 3,2% din PIB, în 2018 au fost incluşi 4,2% din PIB în buget şi s-au cheltuit 2,6% din PIB. Vom avea un buget cu priorităţi pe investiţii şi ce punem în buget aia cheltuim", a declarat Florin Cîţu.



Ministrul propus pentru portofoliul Finanţelor a arătat că Educaţia va primi 6% din PIB iar apărarea 2%.



Totodată, acesta a menţionat că bugetul pe anul 2020 va fi construit luând în considerare legislaţia actuală, inclusiv Legea responsabilităţii fiscale.



Întrebat despre Legea 223 referitoare la pensiile militarilor, Cîţu a menţionat Partidul Naţional Liberal are o decizie de a nu afecta în niciun fel pensiile militarilor.



De asemenea, Florin Cîţu a spus că în 2019 va începe o analiză pentru a vedea care este cea mai bună modalitate de organizare şi modernizare a ANAF.



Ministrul propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a primit marţi aviz negativ din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului.



Membrii celor două comisii au avizat negativ noul mandat cu 19 voturi pentru, 19 împotrivă şi nicio abţinere.

