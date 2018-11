Claudiu Manda, după audierea la DNA: Am fost invitat ca martor, am plecat în calitate de martor

Senatorul PSD Claudiu Manda a declarat marţi că a fost audiat de procurorii DNA în calitate de martor într-un dosar, însă a precizat nu poate să dea detalii pe acest subiect.



"Am fost invitat în calitate de martor, am plecat de la sediul DNA în calitate de martor. Înţeleg că este un dosar în curs. În faza de urmărire penală nu se pot da detalii, motiv pentru care nu pot să precizez niciun fel de detalii", a spus Manda, la ieşirea din sediul DNA.



Şi senatorul PSD Niculae Bădălău s-a prezentat marţi la DNA. Nici el nu a dorit să dea detalii despre ce dosar este vorba. "Am fost ca orice cetăţean român, am dat curs invitaţiei, am declarat ceea ce ştiam", a precizat Bădălău.



Chestionat dacă i s-a spus despre ce dosar este vorba, el a afirmat: "Nu. Nu pot să spun că a fost o surpriză plăcută, dar asta e".



Întrebat dacă a fost audiat în dosarul care îl vizează pe preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, Niculae Bădălău a spus: "Nu. Mai aveţi o încercare". AGERPRES