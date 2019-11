Claudiu Manda: Începem să ne pregătim pentru alegerile locale, pe care vrem să le câştigăm cu un scor mai mare decât rezultatul de la prezidențiale

Preşedintele PSD Dolj, deputatul european Claudiu Manda, a declarat duminică seara, la încheierea procesului electoral, că speră ca PSD să câştige alegerile la nivelul judeţului.

"Din acest moment, ne ocupăm de numărătoarea paralelă şi aşteptăm rezultatul numărării voturilor din secţiile din judeţ. Sperăm că obiectivul pe care ni l-am propus - şi anume, să câştigăm şi în aceste condiţii în Dolj - se va realiza. Rezultatul va reflecta efortul de ani de zile al echipelor noastre, al administraţiei locale, dar şi simpatia de care ne bucurăm în continuare din partea electoratului din judeţ şi le mulţumim tuturor pentru încrederea pe care ne-au acordat-o. Desigur că, de mâine, începem să ne pregătim pentru alegerile locale, pe care vrem să le câştigăm cu un scor mai mare decât rezultatul care se va înregistra în această seară", a spus Manda.

Acesta a mai afirmat că angajamentul pe care PSD Dolj şi l-a asumat a fost să obţină 50 la sută plus unul dintre voturile exprimate.

"Vreau să le mulţumesc colegilor mei din Dolj pentru modul în care s-au implicat în această campanie electorală şi încep prin a le mulţumi tuturor primarilor, preşedinţilor noştri de organizaţii, dar, nu în ultimul rând, celor care ne-au votat, ne-au sprijinit, membrilor şi simpatizanţilor noştri. Am văzut rezultatul exit-poll, însă, până la urmă, angajamentul pe care ni l-am asumat - atât între noi, cât şi în discuţia cu organizaţia centrală - a fost că vom obţine 50 la sută plus unul dintre voturile exprimate în Dolj", a mai afirmat Manda.