Claudiu Manda: Rezultatul referendumului nu este un eşec al PSD sau al Guvernului

Senatorul PSD Claudiu Manda a declarat luni că referendumul privind revizuirea Constituţiei nu este un eşec al PSD sau al Guvernului, menţionând că obligaţia Executivului a fost numai aceea de a-l organiza.



"Nu este o vină a Guvernului, pentru că am văzut că se cere demisia Guvernului, nu are cum să fie vina Guvernului, pentru că era obligaţia Guvernului de a organiza referendumul, atât timp cât avem o iniţiativă cetăţenească pe de o parte, avem un vot în Parlament pe de altă parte (...). Nu a fost un referendum al PSD. Noi am susţinut atât cât am putut şi noi. PSD a obţinut cel mai mare scor la alegeri în 2016, 46% din voturi, respectiv 3,2 milioane de voturi. E clar că PSD nu ar fi putut să asigure singur un prag de 5,6 milioane de voturi, cât era nevoie. Nu spun că cei care au venit la referendum sunt toţi votanţii PSD, nu aceasta am spus, dar sunt sigur că sunt zone şi localităţi unde unii s-au implicat mai mult, unii mai puţin", a precizat Manda, la Palatul Parlamentului.



Întrebat cui i se poate atribui eşecul acestui referendum, Manda a spus că nu poate să analizeze sau să comenteze acest lucru, dar a precizat că la nivelul judeţului Dolj colegii săi din organizaţia PSD s-au implicat.



"Cel puţin în ceea ce priveşte rezultatul, eu spun că la Dolj colegii mei din organizaţie s-au implicat. Avem 142.000 de persoane prezente la vot, în condiţiile în care PSD-ul a obţinut la ultimele alegeri 153.000 de voturi. Au fost foarte mulţi colegi de partid care s-au implicat să conştientizeze oamenii, să-i informeze, am avut o participare care nu este de 30%, dar, dacă ne raportăm la ce poate PSD-ul să facă în judeţul Dolj, cred că suntem sau am fost destul de aproape", a afirmat senatorul social-democrat.



Manda a spus că se va face o analiză în partid după rezultatul acestui scrutin.



"Este foarte clar că vom discuta la nivelul partidului ce a însemnat acest rezultat, deşi acest referendum nu a fost asumat de partid, partidul a asumat doar că poate să facă o campanie de informare", a afirmat social-democratul.



La referendumul pentru redefinirea familiei au votat 21,08% dintre alegători, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central, disponibile la ora 12,00, anunţate luni. AGERPRES