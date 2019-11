Claudiu Manda: Suntem în situaţia de a pierde guvernarea strict din cauza trădării lui Ponta

Europarlamentarul PSD Claudiu Manda susţine că nu are nicio legătură cu "negocierile" despre care vorbeşte liderul Pro România, Victor Ponta, şi îi transmite acestuia că social-democraţii se află în situaţia de a pierde guvernarea "tocmai din cauza trădării lui".



"Observ că Victor Ponta îmi amestecă numele în tot felul de negocieri cu care nu am nicio treabă de altfel. Vreau să îi transmit doar că suntem în această situaţie, de a pierde guvernarea, strict din cauza trădării lui şi a negocierilor pe care le făcea, pe la Neptun, fie cu PNL pentru preşedinţia Camerei sau pentru comisarul european, fie cu PSD pentru locuri în guvern. Lumea urăşte trădătorii ca tine, Victor, şi oricât ai încerca acum să faci pe domnişorul de pension, nu mai păcăleşti pe nimeni! Ai căzut între scaune după ce ai încercat să fii jolly joker-ul politic şi nu ţi-a ieşit. PSD-iştii, care au făcut campanie cu poza ta pe piept şi care ţi-au oferit toate funcţiile politice posibile, nu mai vor nici măcar să audă de tine. Dacă nu crezi, deschide frigiderul...", a scris Claudiu Manda, luni, pe Facebook.



Liderul Pro România, Victor Ponta, a susţinut luni că europarlamentarul Mihai Tudose "a negociat cu Claudiu Manda în timpul săptămânii să plece înapoi la PSD şi cu Ludovic Orban în weekend" pentru ca Pro România să voteze învestitura Guvernului PNL.



"Dacă vă puneaţi întrebarea cine este 'negociatorul' cu PNL - tot Mihai Tudose care a negociat cu Claudiu Manda în timpul săptămânii să plece înapoi la PSD şi cu Ludovic Orban în weekend să votăm cu PNL! Cel pentru care am muncit toţi să ajungă la Parlamentul European şi care ne-a minţit în faţă pe toţi că nu merge, doar candidează să ajute lista! Cel pentru care am cedat mandatul meu câştigat pe lista Pro România! E bine că măcar separăm apele, dar este greşeala mea că am lăsat de la mine să treacă toate trădările şi ticăloşiile la adresa noastră! Mergem mai departe - mai puţini dar fără vânzători! Mihai Tudose a descoperit acum grija faţă de guvernare - tocmai el care a fugit de la Guvern de frica lui Dragnea şi l-a lăsat pe premierul Japoniei singur prin Bucureşti! Şi tocmai el care a zis că rămâne alături de noi să lupte în Parlamentul României şi a plecat imediat la Bruxelles pentru cinci ani cu voturile noastre", a scris Ponta, pe Facebook. AGERPRES