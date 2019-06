Coaliţia de guvernământ ţine o şedinţă la Parlament

Premierul Viorica Dăncilă, preşedinte interimar al PSD, a ajuns joi, la Parlament, unde are loc şedinţa coaliţiei de guvernare.

La şedinţă va participa şi preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu.

Întâlnirea are loc în biroul preşedintelui Camerei Deputaţilor şi participă şi alţi lideri ai celor două formaţiuni politice: Paul Stănescu, Marcel Ciolacu, Mihai Fifor, Varujan Vosganian.

Întrebată dacă va discuta şi despre remanierea Guvernului, Viorica Dăncilă a răspuns: "Nu ştiu, să vedem".

Şedinţa are loc în contextul în care, miercuri, preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, după consultările cu reprezentanţii partidelor parlamentare, că i-a invitat pe aceştia să semneze un acord naţional pentru România europeană prin care să se angajeze pentru continuarea parcursului european al ţării şi pentru a pune în aplicare rezultatul referendumului din 26 mai.

Tot miercuri, preşedintele executiv interimar al PSD, senatorul Paul Stănescu, afirma că premierul Viorica Dăncilă ar putea face o remaniere "mai amplă" a Guvernului după moţiunea de cenzură.

AGERPRES