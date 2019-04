Codrin Ştefănescu: Marţi închidem pregătirea cu judeţele în privinţa pregătirii campaniei pentru europarlamentare

Lucian Alecu

Reuniunile pe care conducerea centrală a PSD le are în această perioadă cu reprezentanţii organizaţiilor judeţene pe tema campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare se vor încheia marţi, după încă două rude de discuţii cu liderii teritoriali din 28 de judeţe, a declarat, luni, secretarul general al partidului, Codrin Ştefănescu.



"Astăzi avem întâlnire cu 14 organizaţii judeţene, mâine cu următoarele 14 şi am închis pregătirea cu judeţele, ca să putem să ne apucăm de campanie, de caravane, de tot ce avem de făcut", a afirmat Ştefănescu, înainte de şedinţa pe care conducerea centrală a social-democraţilor o are, la Palatul Parlamentului, cu lideri de filiale. AGERPRES