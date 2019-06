Codrin Ştefănescu, scrisoare deschisă către PSD: Ni se impun direcţii străine de ceea ce am făcut până acum

Fostul secretar general al PSD Codrin Ştefănescu a adresat joi o scrisoare deschisă către membrii partidului, prin care se declară "foarte îngrijorat" în principal faţă de faptul că se impun "direcţii străine de ceea ce am făcut şi am spus până acum".



"Sunt foarte îngrijorat de ceea ce se întâmplă, astăzi, în PSD. Ni se impun direcţii străine de ceea ce am făcut şi am spus până acum. Ni se cere să uităm trecutul şi să ne resetăm. Ni se cere să uităm de colegii noştri aflaţi şi azi la ananghie. Ceea ce eu nu pot să accept! Nu vreau să uit de abuzurile inimaginabile la care au fost supuşi colegii noştri din toată ţara. Nu vreau să şterg din memorie anii în care am fost vânaţi şi hăituiţi de sus şi până jos. Parlamentari, primari, preşedinţi de consilii judeţene, consilieri judeţeni şi locali, miniştri, secretari de stat au fost vânaţi şi umiliţi pentru că au avut curaj să se bată pentru români sau pur şi simplu pentru că au fost membri PSD. Nu vreau să uit că mulţi jurnalişti de curaj au fost alături de noi în aceste bătălii şi că mulţi dintre ei au plătit scump pentru acest lucru. Nu vreau să uit că am promis cu toţii tuturor membrilor, simpatizanţilor şi milioanelor de români care ne-au votat că vom face dreptate până la capăt! Şi că nu vom mai tolera niciun fel de abuz în România", se arată în scrisoarea lui Codrin Ştefănescu.



El a adăugat că nu doreşte ca "PSD să capituleze necondiţionat, aşa cum îşi doresc unii, sau să fraternizeze cu adversarii nemiloşi, de ieri şi de azi".



"Nu vreau să mă dezic de colegii şi prietenii mei aflaţi în suferinţă astăzi, doar pentru că au fost buni patrioţi şi şi-au iubit ţara. Vreau un PSD unit, care să-şi ţină promisiunile făcute în faţa electoratului, vreau un PSD condus de oameni curajoşi şi loiali unor principii şi care refuză să facă pact cu Diavolul. De aceea mi-am depus candidatura, la Congres, pentru funcţia de Secretar General, poziţie din care mi-am făcut datoria pentru PSD, refuzând orice altă funcţie în stat. Pentru că nu am fost nici parlamentar, nici ministru, nici secretar de stat. Sunt convins că şi voi îmi împărtăşiţi temerile şi speranţele. Sunt convins că voi avea sprijinul vostru ca şi până acum. PSD este un partid puternic, un partid al românilor, un partid format oameni curajoşi", se arată în scrisoare. AGERPRES