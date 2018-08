Colecţionarii din Parlament. Deputaţii dau şi 400.000 de euro pe zeci de brizbrizuri

Mulţi dintre parlamentarii români sunt colecţionari de obiecte de artă, ceasuri şi icoane, potrivit declaraţiilor de avere actualizate de curând. Demnitarii nu se zgârcesc defel, ci cheltuie chiar sute de mii de euro pentru a-şi hrăni pasiunile boeme. De asemenea, aceştia deţin lănţişoare, cercei, inele, timbre, pianine, cărţi vechi româneşti, albume cu sigiliu papal şi mobilier vechi, toate estimate la preţuri „durdulii”.

Dacă analizăm noile declaraţiile de avere depuse de parlamentari, observăm că deputatul PSD Cristina Ileana Dumitrache depăşeşte cu mult marja de 5.000 de euro specificată la capitolul „bunuri sub formă de metale preţioase, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 euro”. Aceasta a învestit în total 397 000 de euro în brizbrizuri şi obiecte de artă. Deţine tablouri în valoare de 102.000 euro, icoane cumpărate la un preţ total de 70.000 euro, mobilă de 50.000 euro, bijuterii de105.000 euro, dar şi cadouri în valoare de 70.000 euro. Totodată, deputatul PNL Valeria Schelean-Şomfelean, care provine dintr-o familie bogată, deţine bijuterii din aur şi diamante în valoare de 16.500 euro, la care se adaugă trei ceasuri, unul de 10.000 de euro şi alte două de câte de 8.000 de lei fiecare. Deputatul social – democrat Damian Florea se laudă cu 226.000 euro în care sunt sunt incluse mai multe colecţii. Pastelurile, acuarelele, desenele, picturile în ulei pe suport de carton, placajele, hârtii, pânze, sculpturi din piatră, marmură, gips, bronz, ceramică, teracotă, moderne şi contemporane, executate de artişti români însumează 198.000 euro. Dar Damian Florea are şi obiecte decorative de cult din lemn, sticlă, argint, pe care le-a estimat la 8.000 euro, precum şi icoane pe sticlă sau lemn de 3.800 euro. Colecţia lui Damian Florea cuprinde şi cărţi vechi româneşti de 17 000 euro. Nici deputatul PSD Eugen Bejinariu nu e chivernisit atunci când vrea să-şi completeze colecţia de obiecte de artă, care se ridică la 134.000 euro în total. Bejinariu are gravuri, desene, picturi de 86.000 euro, alte obiecte de artă şi cult de 3.000 euro şi obiecte decorative, pe care le descrie drept „vaze etc” în valoare de 34.000 euro. Totodată, Bejinariu are ceasuri pentru care a plătit 11.000 euro.

Podoabele senatorilor. Tablouri şi pianine

Pe senatorul PSD Tit-Liviu Brăiloiu Liviu l-au costat nu mai puţin de 380.000 euro ceasurile de diferite mărci, care însumează 300.000 euro, dar nici bijuteriile din aur şi pietrele preţioase nu au fost chilipiruri, valoarea lor ridicându-se la aproximativ 80.000 euro. Senatorul liberal Eleonora-Carmen Hărău a dat 320 000 euro pe colecţia de giuvaere şi obiecte de artă. Bijuteriile personale şi ceasurile, achiziţionate alături de soţ au costat-o 70.000 euro, iar colecţie de tablouri unde se regăsesc picturi contemporane deţinute tot împreună cu soţul se ridică la 250.000 euro. Cristian-Sorin Dumitrescu de la PSD a plătit 44.000 euro pe tablouri în ulei pe pânză şi carton, despre care senatorul spune că sunt semnate de „diverşi pictori, fiind vorba de lucrări de artă modernă, contemporană”. Totodată, senatorul Dumitrescu deţine şi sculpturi de 102.000 euro, sau bijuterii diverse şi ceasuri de aur de 42.200 euro. Senatorul PSD Şerban-Constantin Valeca are o pasiune ce pare acum caducă, dar care nu-i goleşte buzunarele. Senatorul social-democrat ţine ca suvernir o veche colecţie de timbre, care este evaluată la 5.000 euro. Însă cel mai impresionant obiect de artă şi cult se află în vistieria senatorului liberal Ion Marcel Vela care are un album Papal în valoare de 6.000 euro. La grupul PNL din Senat par să se fi strâns intelectualii de modă veche. Senatoarea PNL Laura-Iuliana Scântei are o pianină Bechstein clasic 118, evaluată la 18.000 euro. Cel mai evaziv este senatorul Emanoil Savin, din grupul senatorilor social-democraţi, care s-a eschivat declarând scurt doar „diverse” la capitolul bunuri preţioase. Totuşi, aceste obiecte “diverse” ale senatorului Savin au o valoare totală de 45.000 euro.

Fostul preşedinte Traian Băsescu, care a „debarcat” în funcţia de senator PMP, deţine bijuterii în valoare de 28.000 de euro, ceasuri de 52.000 de euro şi tablouri de 19.000 de euro.

Artistul Bulai de la USR

Deputatul USR, Iulian Bulai, a făcut evaluarea obiectelor de artă în coroane norvegiene, pentru că politicianul a studiat artele vizuale la Academia Naţională de Arte din Oslo, Norvegia. Iulian Bulai menţioneză în declaraţia de avere că are o statuie de bronz în valoare de 100.000 nok (coroană eleveţiană) şi diverse sculpturi din ceramică şi gips de 80.000 nok. Nu e deloc surprinzător că autorul sculpturilor este chiar parlamentarul USR. Prima sculptură are şi un titlu. Se cheamă „Avatar”. Deputatul are site pe internet, unde-şi prezintă viziunea politică. La capitolul „Despre mine” se descrie astfel: „sunt de profesie artist cu specializare în diplomaţie culturală şi relaţii internaţionale”.

Lănţişoare şi inele

Senatorul PNL Alexandru Pereş a scris cu acribie aproape maniacă tot ce deţine: 1 lănţişor de aur 20 gr - 1 000 lei (cca 216 euro); 2 lănţişoare aur 20 g - 1 200 lei (cca 257 euro); 1 brăţară de aur 8 gr 2 000 lei (cca 428 euro); 5 inele de aur câte 5 gr=25 gr - 1 500 lei ( cca 321 euro); 2 perechi cercei aur 8 gr - 2 000 lei (cca 428 euro); 3 icoane de lemn - 3 000 lei (cca 643 euro); 1 măsuţă Biedermeier - 8 000 lei ( cca 1 700 euro); 2 scaune Biedermeier - 2 000 lei (cca 428 euro); 1 masă Biedermeier - 10 000 lei (cca 2 100 euro).