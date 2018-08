Conducerea PSD se reuneşte la Neptun în perioada 31 august - 2 septembrie

Foto: Lucian Alecu

Social-democraţii se reunesc în şedinţa Comitetului Executiv Naţional în perioada 31 august - 2 septembrie, au declarat pentru AGERPRES surse social-democrate. Tot atunci va avea loc şi întâlnirea conducerii PSD cu liderii organizaţiilor judeţene şi cu grupurile parlamentare social-democrate, au precizat sursele citate.



Reuniunea grupurilor parlamentare într-un astfel de format are loc anual, cu prilejul debutului sesiunii de toamnă a Parlamentului.



Un alt context este însă cel în care va avea loc reuniunea CExN, în care s-ar putea discuta, în afara problemelor organizatorice, şi despre scrisoarea deschisă a senatoarei PSD Ecaterina Andronescu, fost ministru al Educaţiei, dată publicităţii în 14 august. În scrisoare Andronescu îi solicită liderului formaţiunii, Liviu Dragnea, să facă un pas în spate "pentru binele României şi al PSD" şi precizează totodată că partidul trebuie să vină în cel mai scurt timp "cu un prim-ministru şi un guvern PSD de super profesionişti".



"Este momentul să ne trezim şi să luăm în serios responsabilitatea majoră pe care ne-a încredinţat-o poporul: să guvernăm ţara. Dar, pentru a atinge acest obiectiv, noi, cei din PSD, trebuie să facem urgent două lucruri: 1. Să venim în cel mai scurt timp cu un prim-ministru şi un guvern PSD de super profesionişti şi să guvernăm ţara, iar partidul are suficienţi specialişti pentru un asemenea guvern. 2. Pentru binele României şi pentru binele PSD, preşedintele partidului trebuie să facă un pas în spate, să dea dovadă de responsabilitate şi maturitate şi să facă un act de mare curaj şi demnitate politică şi să se retragă din fruntea partidului. Motivele sunt suficiente, le ştim cu toţii şi nu le voi expune acum. Dacă lucrurile acestea nu se vor întâmpla acum, urgent, vom pierde guvernarea, iar noi ca partid vom ajunge la dezastru", afirmă Andronescu în scrisoare.



Înr-un interviu acordat luni Adevărul live, Ecaterina Andronescu spune că se aşteaptă să fie exclusă din PSD, dar şi-a exprimat speranţa ca acest lucru să nu se întâmple după 22 de ani de muncă în cadrul formaţiunii. Fostul vicepreşedinte PSD a adăugat că se aşteaptă la un astfel de demers, după ce zilele trecute a trimis o scrisoare colegilor de partid, despre care a afirmat că nu este împotriva PSD, ci doar o invitaţie la dialog în forurile de conducere ale partidului.



Întrebată dacă se aşteaptă să fie exclusă din PSD după această scrisoare, senatoarea PSD a spus: "Mă aştept. Deşi scrisoarea mea nu a fost împotriva PSD. Eu nu am atacat PSD. Am spus nişte lucruri care cred că trebuiau spuse (...) Scrisoarea mea nu are acest rol, de a crea tabere în PSD sau de a diviza PSD. Dar scrisoarea mea, ca şi celelalte luări de poziţie, încearcă să deschidă dialogul şi comunicarea din partid. (...). Poate că în viitor scrisoarea mea sau luările de poziţie ale domnilor Tudose şi Bădălău vor avea efect. Sunt convinsă că sunt mai mulţi colegi care gândesc aşa".



Chestionată dacă se va retrage din politică în cazul în care va fi exclusă din PSD, Ecaterina Andronescu a spus că se va gândi ce va face, deşi speră ca acest lucru să nu se întâmple. "O să mă gândesc la lucrul acesta, după ce se va întâmpla acest eveniment pe care nu mi-l doresc. Pentru că totuşi 22 de ani de muncă în acest partid nu cred că pot fi şterşi aşa cu buretele. Eu am intrat în partid când partidul era în opoziţie, în 1996. Domnul Dragnea era la PD. Domnul Dragnea a intrat în partid când partidul era la guvernare", a afirmat Andronescu.



Senatoarea PSD a spus că a recurs la acest gest în urma "lipsei de dialog din cadrul partidului".



"Acesta este un lucru pe care eu l-aş reproşa (n.r. - lipsa de dialog). N-am mai discutat cu şefii, cu membrii Biroului Permanent, din luna martie de la Congres. Existau nişte foruri care ne permiteau senatorilor şi deputaţilor să ne putem exprima - cum este Consiliul Naţional. Consiliul Naţional practic nu mai funcţionează. A fost preşedinte domnul Fifor. Domnul Fifor a devenit vicepreşedintele al partidului şi nu mai are nimeni funcţia de conducere în Consiliul Naţional. Aceste foruri au rostul lor, discuţiile le puteam face acolo. Şi am apelat la această cale (n.r. - scrisoarea) nu ca să atac PSD, şi vreau să precizez aceasta foarte clar. Dacă România vrea să fie un stat de drept, nimeni nu are voie să înlocuiască acest guvern decât prin formele constituţionale. PSD a câştigat alegerile şi trebuie să-şi ducă mandatul până la capăt, dar trebuie, fără îndoială, să corecteze anumite lucruri care n-au mers. (...) Lumea iese în stradă, ceva se întâmplă. (...) Să stăm de vorbă şi să încercăm să lămurim aceste lucruri şi aceste evenimente ca cele din 10 august să nu se mai repete niciodată", a detaliat aceasta.



Ecaterina Andronescu a precizat că scrisoarea sa, în care i-a cerut liderului formaţiunii, Liviu Dragnea, să facă un pas în spate "pentru binele României şi al PSD", precizând că partidul trebuie să vină în cel mai scurt timp "cu un prim-ministru şi un guvern PSD de super profesionişti", reprezintă "un strigăt către toţi membrii partidului". AGERPRES