Consilier general al PSD în Primăria Capitalei CONFIRMĂ acuzațiile Gabrielei Firea

Consilierul general în Primăria Capitalei, Pavel-Marius Adrian, susține că el și alți consilieri au fost chemați la sediul PSD, acolo unde Codrin Ștefănescu le-a cerut să semneze o declarație împotriva Gabrielei Firea. Acesta confirmă acuzațiile Gabrielei Firea, cea care îi acuză pe Codrin Ștefănescu și Liviu Dragnea că încearcă să o saboteze.

”Da, am fost sunat si chemat de Dl Stefanescu la sediul central al PSD, din Kiseleff. Erau si alti colegi consilieri generali acolo. Dl Codrin Stefanescu ne-a sugerat sa semnam o declaratie impotriva doamnei primar general Gabriela Firea si sa ne delimitam de ea. Eu unul nu am scris si semnat asa ceva. Eu, ca si ceilalti colegi ai mei, avem un angajament fata de bucuresteni, fata de cei care ne-au ales, si nu consider normal sa sufere cetatenii din Capitala”, a declarat Pavel-Marius Adrian, potrivit stiripesurse.ro.