Corina Creţu critică din nou Guvernul Dăncilă: „Ideea este că nu mai avem foarte mult timp”

Comisarul european Corina Creţu a declarat vineri că atâta timp cât se află în această funcţie va spune ceea ce are de spus atunci când există riscul de a se pierde bani europeni şi a amintit că de patru ani a atenţionat guvernele care s-au aflat la putere despre riscul ca România să piardă bani europeni.



"Din acest punct de vedere, nu cred că este cazul, sunt patru ani în care spun aceleaşi lucruri, nu înţeleg de ce acum se politizează atât de mult acest lucru. Nu spun nimic nou. Spun ce am spus acum un an, acum doi ani, acum trei ani. Sunt acuzată că nu am spus pe vremea domnului Cioloş. Ştiţi bine că am spus. Pentru mine nu contează guvernul. Atâta timp cât sunt comisar european, voi spune, pentru că este datoria mea să spun dacă există risc de a se pierde bani. Nici nu îmi place să se spună că noi blocăm la Bruxelles proiecte pe care de fapt nu le avem. De aceea trebuie să spun clar, să spun adevărul", a spus Corina Creţu, la Universitatea Politehnica din Bucureşti.



Comisarul a arătat că este necesară accelerarea cheltuirii banilor europeni şi a vorbit despre parteneriatele public-private, subliniind că există miliarde de euro la Bruxelles care aşteaptă să fie accesaţi.



"În primul rând că eu sunt comisar european, există tratat la care România s-a angajat, aceea de a nu face presiuni la adresa comisarilor pe care România i-a numit şi nici nu s-a întâmplat acest lucru, am avut discuţii (n.r. - cu premierul Viorica Dăncilă) în nenumărate rânduri. Ştiţi bine că am fost aici din prima zi în care a fost nominalizată ca prim ministru. Atunci am făcut o trecere în revistă a tuturor proiectelor. Am ieşit în conferinţa de presă comună arătând care sunt riscurile. Acest lucru se întâmpla, cred, mai mult de un an, nu? Din păcate, după cum vedeţi, ceea ce am avertizat, că România va fi sancţionată de Curtea Europeană de Justiţie, s-a întâmplat ieri. Eu am vorbit acest lucru cu dânsa de un an de zile", a spus Corina Creţu.



Ea a afirmat că singura condiţionalitate ex-ante care nu a fost îndeplinită este cea în domeniul mediului şi depozitării deşeurilor.



"Dar este singura condiţionalitate ex-ante care nu a fost îndeplinită, aceea în domeniul depozitării deşeurilor, nu văd nici progrese spectaculoase şi acest lucru mă doare pentru că într-adevăr eu sunt comisar european responsabil pentru 28 de state membre, (...) nu este nimic anormal să îmi pese puţin mai mult de România. Este ţara din care provin şi este una din cele mai sărace ţări", a mai arătat comisarul european.



Întrebată cum stă România la la capitolul absorbţie fonduri europene, Corina Creţu a răspuns: "Ştiţi foarte bine că mi-am făcut datoria de a avertiza statele membre, nu este numai România avertizată, suntem undeva pe la media Uniunii Europene. Ideea este că nu mai avem foarte mult timp, deci am repetat faptul că sunt conştientă că avem multe întârzieri şi datorită adoptării târzii a legislaţiei. Nu am pus nicio clipă toată întârzierile pe seama guvernelor. Dar pe de altă parte sigur că uneori sunt exasperată, dar nu numai în România, de ritmul lent, aşa cum spuneam, mai ales în domeniul infrastructurii de transport".



Comisarul a declarat că a avut discuţii cu lideri ai PSD de câte ori s-a aflat în ţară.



"Avem discuţii, am avut discuţii de câte ori am venit aici. Din păcate, nu pot sta numai în România, vin cât de des pot. Eu în principal vorbesc cu miniştri de resort care răspund de fondurile mele şi cu doamna prim ministru sigur că am vorbit, voi veni şi mă bucur şi felicit Guvernul României că va organiza în perioada 29-30 octombrie o mare conferinţă legată de politica de coeziune. Voi fi prezentă aici, voi discuta încă o dată cu doamna prim ministru care sunt stadiile pe diverse programe operaţionale", a spus Creţu.



Întrebată dacă a discutat despre lista pentru alegerile europarlamentare, Corina Creţu a răspuns: "Nu, nu în acest moment, anul viitor mai vorbim". AGERPRES