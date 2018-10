Corina Creţu: Nu denigrez guvernul, însă este datoria mea să avertizez asupra domeniilor cu probleme

Comisarul european pentru Politică regională, Corina Creţu, a afirmat luni că nu şi-a propus să critice un guvern în ansamblul său, precizând că este de datoria sa să avertizeze asupra domeniilor cu probleme, încercând să ofere sprijin pentru absorbţia fondurilor europene.



"Mi-am propus să am întotdeauna o relaţie foarte bună cu toate guvernele din toate cele 28 de state membre şi, din punctul meu de vedere, am avut o relaţie bună de colaborare cu guvernele de la Bucureşti, indiferent de culoarea lor politică, în toţi aceşti ani. Eu nu critic şi nu îmi propun să critic un guvern în ansamblul său, dar este datoria mea să avertizez asupra domeniilor unde sunt probleme, încercând să ajut şi să ofer sprijin pentru absorbţia fondurilor europene, pentru că România trebuie să-şi continue dezvoltarea, modernizarea şi Uniunea Europeană (...) oferă acest sprijin direct prin alocări substanţiale de fonduri", a declarat Corina Creţu într-o conferinţă de presă organizată la Bucureşti.



Potrivit comisarului european, cetăţenii pot beneficia direct de această solidaritate financiară a UE, numai dacă la nivelul autorităţilor naţionale există voinţă politică şi capacitate administrativă pentru a elabora proiecte.



"Acest lucru îl spun în toate statele membre. E datoria mea să spun lucrurilor pe nume şi nici nu cred că putem avansa dacă nu vorbim în mod direct despre problemele cu care ne confruntăm. (...) Avem o alocaţie care revine României, care poate fi accesată prin proiecte de calitate şi discut de fiecare dată cu guvernele despre problemele care sunt (...) Din păcate, în domenii sensibile, cum sunt infrastructura de transport şi spitalele regionale, mai avem încă probleme de soluţionat şi am toată încrederea că vom găsi, împreună, spre binele oamenilor, al cetăţenilor români, soluţii la rezolvarea acestor probleme. Deci, faptul că spun că responsabilitatea este 100% a statelor membre, când vine vorba de realizarea unor proiecte şi implementarea lor, nu este o denigrare, este o realitate, nu cred că este o critică", a spus Corina Creţu.



Întrebată dacă a mai avut discuţii, inclusiv informale, cu preşedintele PSD, cu premierul şi cu miniştri, în ultima perioadă, Corina Creţu a precizat: "Eu am relaţii bune, vorbesc de fiecare dată, când este cazul, în primul rând cu doamna prim-ministru şi cu miniştrii de resort, pentru că dânşii sunt responsabili şi eu merg cu probleme punctuale din acest punct de vedere. Sigur că şi cu domnul preşedinte Tăriceanu şi cu domnul preşedinte Dragnea am avut, mai am discuţii şi, inclusiv, cu domnul preşedintele Iohannis. Este datoria mea de comisar european din acest punct de vedere".



De asemenea, chestionată dacă i s-a explicat dacă a fost luată o decizie privind finanţarea unor proiecte mari, precum cele trei spitale regionale, prin parteneriat public privat, şi nu cu fonduri europene, Corina Creţu a răspuns: "N-am mai avut o întâlnire aşezată. La ora 14,00 ne vom întâlni împreună cu serviciile mele, cu membrii Guvernului să vedem care este decizia guvernamentală. (...) Noi nu am primit nicio notificare care să ne indice faptul că poziţia Guvernului României s-a schimbat între timp. În rest, faptul că probabil se apropie campania electorală, nu pot să înţeleg de unde, aşa din senin, a venit acest subiect, pentru că negocierile noastre cu Guvernul merg foarte bine din acest punct de vedere".



Corina Creţu a participat, luni, la Conferinţa "EuroImpact - Impactul şi rezultatele politicii de coeziune în România. Experienţe cu privire la accesarea fondurilor şi implementarea proiectelor finanţate", care este organizată la Bucureşti de Institutul European din România. AGERPRES